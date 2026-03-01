«Атлетико» выиграл у «Овьедо», Альварес забил на 90+4-й минуте

Единственный гол на 90+4-й минуте забил аргентинский нападающий Хулиан Альварес. При этом «Атлетико» за всю игру нанес один удар в створ — он оказался результативным.
«Овьедо» (17 очков после 26 матчей) располагается на последнем, 20-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетико» набрал 51 очко и поднялся с четвертого на третье.
Футбол, Испания, 26-й тур
28.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Нуэво Карлос Тартьере
Главные тренеры
Луис Каррион
Диего Симеоне
Голы
Атлетико
Хулиан Альварес
90+4′
Составы команд
Овьедо
13
Аарон Эскандель
25
Хави Лопес
71′
9
Федерико Виньяс
12
Дани Кальво
16
Давид Карму
6
Кваси Сибо
22
Начо Видаль
42′
80′
24
Лукас Ахьядо
10
Хайссем Хассан
72′
21
Лука Илич
7
Ильяс Шайра
72′
15
Тьяго Фернандес
5
Альберто Рейна
80′
8
Санти Касорла
23
Николас Фонсека
65′
11
Сантьяго Коломбатто
Атлетико
13
Ян Облак
16
Науэль Молина
71′
34
Хулио Диас
10
Алекс Баэна
2
Хосе Хименес
24
Робен Ле Норман
45′
11
Тьяго Альмада
72′
14
Маркос Льоренте
5
Джонни Кардозо
61′
6
Коке
4
Родриго Мендоса
61′
7
Антуан Гризманн
9
Александр Серлот
61′
20
Джулиано Симеоне
22
Адемола Лукман
46′
19
Хулиан Альварес
Статистика
Овьедо
Атлетико
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
16
12
Удары в створ
6
1
Угловые
8
3
Фолы
12
6
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Сесар Сото Градо
(Испания)
