Футболист «Барселоны» Левандовский получил сотрясение мозга

Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Эльче
0
:
Эспаньол
1
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.70
П2
1.70
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Чайка
0
:
СКА-Хабаровск
1
Все коэффициенты
П1
17.00
X
5.45
П2
2.30
Футбол. Первая лига
16:45
Черноморец
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.00
П2
2.13
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
3.52
X
3.43
П2
2.18
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.49
П2
3.65
Футбол. Англия
17:00
Фулхэм
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.75
П2
3.65
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Юнайтед
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.61
П2
5.78
Футбол. Франция
17:00
Париж
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.42
П2
2.91
Футбол. Премьер-лига
17:30
Сочи
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
6.51
X
4.42
П2
1.59
Футбол. Германия
17:30
Штутгарт
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.95
П2
6.91
Футбол. Испания
18:15
Валенсия
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.15
П2
3.20
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.40
П2
2.37
Футбол. Франция
19:15
Лилль
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.36
П2
6.29
Футбол. Франция
19:15
Лорьян
:
Осер
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.31
П2
3.86
Футбол. Франция
19:15
Метц
:
Брест
П1
X
П2
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Челси
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.37
П2
5.90
Футбол. Германия
19:30
Айнтрахт Ф
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.57
П2
3.46
Футбол. Италия
20:00
Торино
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
2.78
X
2.96
П2
2.96
Футбол. Испания
20:30
Бетис
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.83
П2
4.90
Футбол. Германия
21:30
Гамбург
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.89
П2
1.94
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.06
П2
2.96
Футбол. Франция
22:45
Марсель
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.63
П2
3.74
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.40
П2
3.07
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Волга
1
П1
X
П2

Футболист «Барселоны» Левандовский получил сотрясение мозга

Нападающий пропустит ответный матч ½ финала Кубка Испании против «Атлетико».

Источник: Pedro Salado/Getty Images

МАДРИД, 1 марта. /ТАСС/. Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский получил сотрясение мозга в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу с «Вильярреалом» (4:1). Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Встреча прошла в субботу. Левандовский вышел на замену во втором тайме и забил гол на первой компенсированной минуте.

«Вчера в матче против “Вильярреала” Роберт Левандовский получил сотрясение мозга. Проведенные сегодня обследования выявили перелом кости с внутренней стороны левой глазницы. Игрок пропустит матч против “Атлетико” во вторник», — говорится в заявлении пресс-службы «Барселоны».

Следующий матч «Барселона» проведет против «Атлетико» 3 марта в ½ финала Кубка Испании. Первая встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Атлетико».

Левандовскому 37 лет, он выступает за «Барселону» с 2022 года. В составе клуба поляк дважды стал чемпионом Испании, один раз выиграл кубок страны и трижды — Суперкубок Испании. Форвард является десятикратным чемпионом Германии (восемь раз в составе «Баварии» и два в составе дортумундской «Боруссии»), дважды он признавался лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола.