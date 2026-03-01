Футболист «Барселоны» Левандовский получил сотрясение мозга

МАДРИД, 1 марта. /ТАСС/. Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский получил сотрясение мозга в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу с «Вильярреалом» (4:1). Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.
Встреча прошла в субботу. Левандовский вышел на замену во втором тайме и забил гол на первой компенсированной минуте.
«Вчера в матче против “Вильярреала” Роберт Левандовский получил сотрясение мозга. Проведенные сегодня обследования выявили перелом кости с внутренней стороны левой глазницы. Игрок пропустит матч против “Атлетико” во вторник», — говорится в заявлении пресс-службы «Барселоны».
Следующий матч «Барселона» проведет против «Атлетико» 3 марта в ½ финала Кубка Испании. Первая встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Атлетико».
Левандовскому 37 лет, он выступает за «Барселону» с 2022 года. В составе клуба поляк дважды стал чемпионом Испании, один раз выиграл кубок страны и трижды — Суперкубок Испании. Форвард является десятикратным чемпионом Германии (восемь раз в составе «Баварии» и два в составе дортумундской «Боруссии»), дважды он признавался лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола.