Футболист «Барселоны» Левандовский получил сотрясение мозга

Левандовскому 37 лет, он выступает за «Барселону» с 2022 года. В составе клуба поляк дважды стал чемпионом Испании, один раз выиграл кубок страны и трижды — Суперкубок Испании. Форвард является десятикратным чемпионом Германии (восемь раз в составе «Баварии» и два в составе дортумундской «Боруссии»), дважды он признавался лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола.