Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.61
П2
2.51
Футбол. Кубок России
18:30
Ростов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.20
П2
4.30
Футбол. Кубок России
20:45
ЦСКА
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.52
П2
2.70
Футбол. Испания
21:00
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.75
П2
5.25
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.87
X
3.50
П2
2.55
Футбол. Англия
22:30
Брайтон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
5.22
X
3.96
П2
1.68
Футбол. Англия
22:30
Фулхэм
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.66
П2
3.45
Футбол. Англия
22:30
Манчестер Сити
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.05
П2
7.10
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.60
П2
2.02
Футбол. Англия
23:15
Ньюкасл Юнайтед
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.85
П2
2.53

Левандовски приступил к тренировкам в защитной маске после травмы

В матче против «Вильярреала» Левандовски получил перелом левой глазницы.

Источник: Getty Images

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски вышел на тренировку в защитной маске после полученной травмы. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети Х.

37-летний футболист получил травму 28 февраля в матче с «Вильярреалом» (4:1), в котором забил в компенсированное время. Ему был диагностирован перелом левой глазницы.

В текущем сезоне за «Барселону» нападающий провел 32 встречи во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал три результативные передачи.

Левандовски пропустил ответный полуфинальный матч с «Атлетико» (3:0) в Кубке Испании. Первая встреча закончилась победой мадридского клуба со счетом 4:0. Таким образом, по сумме двух встреч «Барселона» не смогла выйти в финал турнира.