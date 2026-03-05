«Реал Сосьедад» Захаряна вышел в финал Кубка Испании по футболу

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. «Реал Сосьедад» обыграл «Атлетик» из Бильбао в ответном матче полуфинала Кубка Испании по футболу и вышел в финал турнира.
Встреча в Сан-Себастьяне завершилась со счетом 1:0. Мяч с пенальти на 87-й минуте забил Микель Оярсабаль.
В первом матче «Реал Сосьедад» одержал победу с аналогичным счетом.
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян был включен в заявку на игру, но всю встречу провел на скамейке запасных.
«Реал Сосьедад» вышел в финал Кубка Испании в шестой раз в своей истории. Команда из Сан-Себастьяна является двукратным обладателем трофея (1986/87 и 2019/20).
В решающем матче турнира, который пройдет в Севилье 18 апреля, соперником «Реал Сосьедад» станет мадридский «Атлетико».