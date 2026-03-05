«Реал» не доверяет информации стороны Мбаппе о травме. В клубе до сих пор точно не знают, на какой срок выбыл форвард (Cadena SER)

«У меня такое ощущение, что “Реал” больше не доверяет словам Мбаппе. Мне кажется, здесь два явно противоречащих друг другу медицинских заключения, потому что недопустимо, что они говорят [журналисту] Ромеро — и я знаю, что эта информация поступает и по другим каналам, и там то же самое, — что он выбыл почти на месяц, в то время как в “Реале” считают, что он может вернуться на следующей неделе. Здесь что-то не так.