Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Арсенал
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
7.20
X
4.90
П2
1.45
Футбол. Кубок России
20:45
Динамо
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.08
X
3.45
П2
2.50
Футбол. Англия
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.38
П2
3.03
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2

«Реал» не доверяет информации стороны Мбаппе о травме. В клубе до сих пор точно не знают, на какой срок выбыл форвард (Cadena SER)

Cadena SER публикует новые подробности о травме Килиана Мбаппе.

Источник: Reuters

Ранее «Реал» сообщил, что обследование в Париже подтвердило растяжение связок колена у форварда. Ожидалось, что француз пропустит 3 недели.

Утверждалось, что «Мадрид» уверен, что нападающий сможет сыграть в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который пройдет 17 марта. Однако окружение Мбаппе не согласно с такой оценкой.

Позднее в программе El Larguero на радио Cadena SER журналист Ариц Габилондо высказал мнение, что в коммуникации между «Реалом» и Мбаппе существуют проблемы.

«У меня такое ощущение, что “Реал” больше не доверяет словам Мбаппе. Мне кажется, здесь два явно противоречащих друг другу медицинских заключения, потому что недопустимо, что они говорят [журналисту] Ромеро — и я знаю, что эта информация поступает и по другим каналам, и там то же самое, — что он выбыл почти на месяц, в то время как в “Реале” считают, что он может вернуться на следующей неделе. Здесь что-то не так.

Я думаю, что «Реал» больше не доверяет диагнозам со стороны Мбаппе. Потому что недопустимо, что они до сих пор не знают, что происходит на самом деле и как долго игрок будет вне игры", — сказал Габилондо.

«Одни говорят, что он выбудет на месяц, другие — что он может вернуться через неделю… Что-то здесь не так. Мне кажется, что “Реал Мадрид” не доверяет Мбаппе настолько произвольно ставить собственные диагнозы», — добавил журналист в соцсетях.