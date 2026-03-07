Месть «Ливерпуля», Вальверде вырвал победу для «Реала», «Бавария» хороша и без Кейна

Англия: бенефис Робертсона
Кубок Англии. ⅛ финала
«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» — 1:3
На бумаге нынешняя неделя могла показаться для «Ливерпуля» прогулочной, однако во вторник первый визит в гости к безнадежному аутсайдеру превратился для команды Арне Слота в кошмар. Пропустив решающий гол в добавленное арбитром время (1:2), красные серьезно осложнили себе жизнь. В таблице АПЛ они сейчас шестые, а в Кубке Англии снова пришлось ехать к «волкам», которые почуяли вкус крови.
Это, впрочем, не означало, что «Вулверхэмтон» вдруг осмелел. Напротив, за первый тайм хозяева не били по воротам. Не в створ, а в принципе. Только фавориту это ничего не принесло: как и в чемпионате, первые 45 минут завершились нулевой ничьей. Но если тогда первое взятие ворот состоялось в концовке, то сейчас «Ливерпуль» гораздо раньше поймал свой шанс в редкой для данной игры контратаке.
Салах и Джонс доставили мяч Робертсону, а нечасто играющий в нынешнем сезоне шотландец из-за штрафной выстрелил в нижний угол. И тут же, как в лучшие годы, вырезал идеальную передачу на Салаха. Судьи сначала зафиксировали офсайд, но ВАР ошибку исправил. Как говорится, хороший пас не пропадет. А точный удар Джонса окончательно похоронил наигравший лишь на гол престижа «Вулверхэмптон». «Ливерпуль» в четвертьфинале и переключается на ЛЧ.
Испания: удача за Мадрид
У «Реала» черная полоса. Еще недавно мадридцы захватили лидерство в Ла лиге, однако поражения от «Осасуны» и «Хетафе» стали подарком для «Барселоны». Затем новым пациентом переполненного клубного лазарета стал порвавший «кресты» Родриго. А в Виго сливочные из-за дисквалификаций остались без Каррераса, Хейсена и Мастантуоно. Так что в пятницу Альваро Арбелоа пришлось лепить состав из того, что было под рукой.
И, само собой, находящаяся в еврокубковой шестерке «Сельта» такого «Реала» — уязвимого и обескровленного — не боялась. При стопроцентной реализации к 25-й минуте Борха Иглесиас мог наиграть на хет-трик. Однако для начала Куртуа справился с его дальним выстрелом. Потом остановил выход один на один. Капитулировать же бельгийцу пришлось, когда Александер-Арнолд проспал заброс на Сведберга и позволил шведу себя обыграть, а после паса скандинава Иглесиас расстреливал ворота из центра штрафной.
Галисийцы в этот момент вполне заслуженно сравняли счет, но и успех открывшего счет «Реала» получился логичным. Гостям удался очень качественный отрезок, по ходу которого после выпада Винисиуса Жуниора «Сельту» спасла штанга, а затяжная атака завершилась опасным ударом Тшуамени. Впрочем, заработав угловой, француз получил второй шанс благодаря нестандартному розыгрышу в исполнении Трента и Арды Гюлера, и в этот раз стойка не стала помехой — от нее мяч влетел в ворота.
Во втором тайме Мадрид доминировал. В атаке перспективные подходы были даже у молодых Питарча и Паласиоса. Но мяч в ворота долго идти не хотел, а претензии гостей на пенальти оказались несостоятельны: до попадания мяча в руку Жутгле случилось нарушение правил на игроке «Сельты». Для «Реала» все могло закончиться новой катастрофой, но удача в концовке дважды улыбнулась «Королевскому клубу». В первом случае штанга остановила удар галисийской легенды Аспаса, а в компенсированное время рикошет от Маркоса Алонсо принес победный гол Вальверде. Сумасшедшая развязка, после которой можно хотя бы на пару дней перевести дух. Впереди — «Манчестер Сити».
Италия: «Наполи» разыгрался
Открывавший тур в Серии А «Наполи» насел на ворота «Торино» и забил в результате затяжной атаке, где ключевую роль сыграл Алиссон Сантос. В первой фазе активность арендованного у «Спортинга» вингера принесла угловой, а его розыгрыш закончился тем, что португалец резко сместился в центр и выстрелил под ближнюю штангу. Автор гола получил мяч от Спинаццолы, который оказался причастен и ко второму взятию ворот. На этот раз подача латераля закончилась скидкой Политано на Элмаса.
Этот удар с лета оказался победным, так как в концовке интригу на несколько минут реанимировал гол Казадеи. Важнейшая победа команды Антонио Конте, которая после серии неудач на стыке февраля и марта выиграла два раза подряд. Действующие чемпионы могут спокойно наблюдать за событиями выходных, зная, что их третьему месту ничего не угрожает. В лучшем для себя случае «Рома» сократит отставание от неаполитанцев до двух очков.
Легендарный выход Головина на замену — забил «ПСЖ» спустя 24 секунды. Если бы не Сафонов, был бы разгром.
Германия: новое шоу Диаса
В ворота «Баварии» вернулся пропустивший из-за травмы два тура Нойер. Вместе с тем Венсан Компани перед Лигой чемпионов не стал рисковать здоровьем Кейна. Англичанин даже не попал в заявку, и на острие атаки отправился Джексон. Правда, результат еще в первом тайме обеспечил не он, а один из привычных героев. Луис Диас начал с того, что после мягкого паса «черпачком» в исполнении Горецки не дал мячу опуститься на газон и из центра штрафной с лета вогнал его в сетку. А в добавленное к первому тайму время колумбиец, получив передачу от Джексона, выкатил мяч оказавшемуся в убойной позиции Лаймеру.
В принципе, уже к перерыву все стало ясно, однако мюнхенцы не успокоились. Вскоре после начала второго тайма Гладбах остался в меньшинстве из-за удаления Райца и получил пенальти в свои ворота, который реализовал Мусиала. Младшей «Боруссии» позволили только размочить счет после четвертого гола в исполнении Джексона. Все закончилось так, как и должно было. «Бавария» еще на шаг ближе к титулу. Отметить же стоит выход на замену 17-летнего Майкона Кардосо. Бразилец — уже седьмой молодой футболист, сыгравший за чемпионов в нынешнем сезоне. Это лучший показатель в истории клуба.
Статистика дня
1-й раз в текущем чемпионате Франции «ПСЖ» позволил сопернику открыть счет на «Парк де Пренс».
13 голов с учетом всех турниров в активе нападающего «Монако» Балогуна. На один больше, чем суммарно за два предыдущих сезона.
14 раз в 40 матчах текущего сезона «ПСЖ» пропускает не менее двух мячей. Такие же показатели были у парижан в 65 играх прошлого спортивного года.
15 результативных передач с учетом КЧМ отдал в нынешнем сезоне полузащитник «Реала» Арда Гюлер. Столько же у Бруну Фернандеша («МЮ»), а лучшим ассистентом в лигах топ-5 является баварец Олисе (23).
16 раз забивали джокеры «Монако», повторив рекорд Лиги 1, который сами монегаски установили пять лет назад.
25 процентов голов «Сельты» в текущем сезоне (15 из 60) на счету форварда Борхи Иглесиаса.
36 результативных передач сделал в составе «ПСЖ» установивший клубный рекорд для защитников Хакими.
Автор: Андрей Кузичев