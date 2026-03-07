Месть «Ливерпуля», Вальверде вырвал победу для «Реала», «Бавария» хороша и без Кейна

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
14:30
Челябинск
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.25
П2
3.00
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.21
П2
3.08
Футбол. Первая лига
15:00
Чайка
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
2.88
X
3.04
П2
2.68
Футбол. Испания
16:00
Осасуна
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.51
П2
4.80
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.15
П2
2.80
Футбол. Италия
17:00
Кальяри
:
Комо
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.12
П2
1.59
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.40
П2
2.41
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
5.40
X
4.73
П2
1.57
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.95
П2
1.94
Футбол. Германия
17:30
РБ Лейпциг
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.38
П2
6.65
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.56
П2
2.85
Футбол. Испания
18:15
Леванте
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.46
П2
2.65
Футбол. Премьер-лига
19:00
Пари Нижний Новгород
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.27
П2
3.31
Футбол. Франция
19:00
Нант
:
Анже
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.10
П2
3.65
Футбол. Италия
20:00
Аталанта
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.86
П2
5.30
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.14
X
3.95
П2
1.85
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.00
П2
5.07
Футбол. Франция
21:00
Осер
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.49
П2
1.99
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.98
П2
14.00
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.75
X
4.33
П2
1.70
Футбол. Франция
23:05
Тулуза
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.63
П2
2.26
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Монако
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Боруссия М
1
П1
X
П2

Месть «Ливерпуля», Вальверде вырвал победу для «Реала», «Бавария» хороша и без Кейна

Главные события пятницы в европейском футболе.

Источник: Reuters

Англия: бенефис Робертсона

Кубок Англии. ⅛ финала

«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» — 1:3

На бумаге нынешняя неделя могла показаться для «Ливерпуля» прогулочной, однако во вторник первый визит в гости к безнадежному аутсайдеру превратился для команды Арне Слота в кошмар. Пропустив решающий гол в добавленное арбитром время (1:2), красные серьезно осложнили себе жизнь. В таблице АПЛ они сейчас шестые, а в Кубке Англии снова пришлось ехать к «волкам», которые почуяли вкус крови.

Это, впрочем, не означало, что «Вулверхэмтон» вдруг осмелел. Напротив, за первый тайм хозяева не били по воротам. Не в створ, а в принципе. Только фавориту это ничего не принесло: как и в чемпионате, первые 45 минут завершились нулевой ничьей. Но если тогда первое взятие ворот состоялось в концовке, то сейчас «Ливерпуль» гораздо раньше поймал свой шанс в редкой для данной игры контратаке.

Салах и Джонс доставили мяч Робертсону, а нечасто играющий в нынешнем сезоне шотландец из-за штрафной выстрелил в нижний угол. И тут же, как в лучшие годы, вырезал идеальную передачу на Салаха. Судьи сначала зафиксировали офсайд, но ВАР ошибку исправил. Как говорится, хороший пас не пропадет. А точный удар Джонса окончательно похоронил наигравший лишь на гол престижа «Вулверхэмптон». «Ливерпуль» в четвертьфинале и переключается на ЛЧ.

Испания: удача за Мадрид

Футбол
Испания 2025/2026
27-й тур, 6.03.2026, 23:00
Сельта
1
Реал
2

У «Реала» черная полоса. Еще недавно мадридцы захватили лидерство в Ла лиге, однако поражения от «Осасуны» и «Хетафе» стали подарком для «Барселоны». Затем новым пациентом переполненного клубного лазарета стал порвавший «кресты» Родриго. А в Виго сливочные из-за дисквалификаций остались без Каррераса, Хейсена и Мастантуоно. Так что в пятницу Альваро Арбелоа пришлось лепить состав из того, что было под рукой.

И, само собой, находящаяся в еврокубковой шестерке «Сельта» такого «Реала» — уязвимого и обескровленного — не боялась. При стопроцентной реализации к 25-й минуте Борха Иглесиас мог наиграть на хет-трик. Однако для начала Куртуа справился с его дальним выстрелом. Потом остановил выход один на один. Капитулировать же бельгийцу пришлось, когда Александер-Арнолд проспал заброс на Сведберга и позволил шведу себя обыграть, а после паса скандинава Иглесиас расстреливал ворота из центра штрафной.

Галисийцы в этот момент вполне заслуженно сравняли счет, но и успех открывшего счет «Реала» получился логичным. Гостям удался очень качественный отрезок, по ходу которого после выпада Винисиуса Жуниора «Сельту» спасла штанга, а затяжная атака завершилась опасным ударом Тшуамени. Впрочем, заработав угловой, француз получил второй шанс благодаря нестандартному розыгрышу в исполнении Трента и Арды Гюлера, и в этот раз стойка не стала помехой — от нее мяч влетел в ворота.

Во втором тайме Мадрид доминировал. В атаке перспективные подходы были даже у молодых Питарча и Паласиоса. Но мяч в ворота долго идти не хотел, а претензии гостей на пенальти оказались несостоятельны: до попадания мяча в руку Жутгле случилось нарушение правил на игроке «Сельты». Для «Реала» все могло закончиться новой катастрофой, но удача в концовке дважды улыбнулась «Королевскому клубу». В первом случае штанга остановила удар галисийской легенды Аспаса, а в компенсированное время рикошет от Маркоса Алонсо принес победный гол Вальверде. Сумасшедшая развязка, после которой можно хотя бы на пару дней перевести дух. Впереди — «Манчестер Сити».

Италия: «Наполи» разыгрался

Футбол
Италия 2025/2026
28-й тур, 6.03.2026, 22:45
Наполи
2
Торино
1

Открывавший тур в Серии А «Наполи» насел на ворота «Торино» и забил в результате затяжной атаке, где ключевую роль сыграл Алиссон Сантос. В первой фазе активность арендованного у «Спортинга» вингера принесла угловой, а его розыгрыш закончился тем, что португалец резко сместился в центр и выстрелил под ближнюю штангу. Автор гола получил мяч от Спинаццолы, который оказался причастен и ко второму взятию ворот. На этот раз подача латераля закончилась скидкой Политано на Элмаса.

Этот удар с лета оказался победным, так как в концовке интригу на несколько минут реанимировал гол Казадеи. Важнейшая победа команды Антонио Конте, которая после серии неудач на стыке февраля и марта выиграла два раза подряд. Действующие чемпионы могут спокойно наблюдать за событиями выходных, зная, что их третьему месту ничего не угрожает. В лучшем для себя случае «Рома» сократит отставание от неаполитанцев до двух очков.

Легендарный выход Головина на замену — забил «ПСЖ» спустя 24 секунды. Если бы не Сафонов, был бы разгром.

Германия: новое шоу Диаса

Футбол
Германия 2025/2026
25-й тур, 6.03.2026, 22:30
Бавария
4
Боруссия М
1

В ворота «Баварии» вернулся пропустивший из-за травмы два тура Нойер. Вместе с тем Венсан Компани перед Лигой чемпионов не стал рисковать здоровьем Кейна. Англичанин даже не попал в заявку, и на острие атаки отправился Джексон. Правда, результат еще в первом тайме обеспечил не он, а один из привычных героев. Луис Диас начал с того, что после мягкого паса «черпачком» в исполнении Горецки не дал мячу опуститься на газон и из центра штрафной с лета вогнал его в сетку. А в добавленное к первому тайму время колумбиец, получив передачу от Джексона, выкатил мяч оказавшемуся в убойной позиции Лаймеру.

В принципе, уже к перерыву все стало ясно, однако мюнхенцы не успокоились. Вскоре после начала второго тайма Гладбах остался в меньшинстве из-за удаления Райца и получил пенальти в свои ворота, который реализовал Мусиала. Младшей «Боруссии» позволили только размочить счет после четвертого гола в исполнении Джексона. Все закончилось так, как и должно было. «Бавария» еще на шаг ближе к титулу. Отметить же стоит выход на замену 17-летнего Майкона Кардосо. Бразилец — уже седьмой молодой футболист, сыгравший за чемпионов в нынешнем сезоне. Это лучший показатель в истории клуба.

Статистика дня

1-й раз в текущем чемпионате Франции «ПСЖ» позволил сопернику открыть счет на «Парк де Пренс».

13 голов с учетом всех турниров в активе нападающего «Монако» Балогуна. На один больше, чем суммарно за два предыдущих сезона.

14 раз в 40 матчах текущего сезона «ПСЖ» пропускает не менее двух мячей. Такие же показатели были у парижан в 65 играх прошлого спортивного года.

15 результативных передач с учетом КЧМ отдал в нынешнем сезоне полузащитник «Реала» Арда Гюлер. Столько же у Бруну Фернандеша («МЮ»), а лучшим ассистентом в лигах топ-5 является баварец Олисе (23).

16 раз забивали джокеры «Монако», повторив рекорд Лиги 1, который сами монегаски установили пять лет назад.

25 процентов голов «Сельты» в текущем сезоне (15 из 60) на счету форварда Борхи Иглесиаса.

36 результативных передач сделал в составе «ПСЖ» установивший клубный рекорд для защитников Хакими.

Автор: Андрей Кузичев