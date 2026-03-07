Месть «Ливерпуля», Вальверде вырвал победу для «Реала», «Бавария» хороша и без Кейна

В ворота «Баварии» вернулся пропустивший из-за травмы два тура Нойер. Вместе с тем Венсан Компани перед Лигой чемпионов не стал рисковать здоровьем Кейна. Англичанин даже не попал в заявку, и на острие атаки отправился Джексон. Правда, результат еще в первом тайме обеспечил не он, а один из привычных героев. Луис Диас начал с того, что после мягкого паса «черпачком» в исполнении Горецки не дал мячу опуститься на газон и из центра штрафной с лета вогнал его в сетку. А в добавленное к первому тайму время колумбиец, получив передачу от Джексона, выкатил мяч оказавшемуся в убойной позиции Лаймеру.