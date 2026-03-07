«Реал Сосьедад» с Захаряном уступил «Атлетико» в матче чемпионата Испании

Встреча в Мадриде завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе «Атлетико» дубль оформил Николас Гонсалес (67-я и 81-я минуты), мяч также забил Александер Сёрлот (5). У «Реал Сосьедад» отличились Карлос Солер (9) и Микель Оярсабаль (68).