«Реал Сосьедад» с Захаряном уступил «Атлетико» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Реал Сосьедад» в матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе «Атлетико» дубль оформил Николас Гонсалес (67-я и 81-я минуты), мяч также забил Александер Сёрлот (5). У «Реал Сосьедад» отличились Карлос Солер (9) и Микель Оярсабаль (68).
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на замену на 65-й минуте.
«Атлетико» одержал третью подряд победу в чемпионате Испании. Мадридская команда, набрав 54 очка, занимает третью строчку в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» с 35 баллами располагается на восьмом месте.
В следующем туре «Атлетико» 14 марта примет «Хетафе», днем позднее «Реал Сосьедад» дома сыграет с «Осасуной».
Результаты других матчей дня:
«Осасуна» — «Мальорка» — 2:2; «Леванте» — «Жирона» — 1:1.
Диего Симеоне
Пеллегрино Матараццо
Александр Серлот
(Хосе Хименес)
5′
Николас Гонсалес
(Антуан Гризманн)
67′
Николас Гонсалес
(Маттео Руджери)
81′
Карлос Солер
(Лука Сучич)
9′
Микель Ойярсабаль
68′
13
Ян Облак
16
Науэль Молина
3
Маттео Руджери
2
Хосе Хименес
17
Давид Ганцко
20′
9
Александр Серлот
20
Джулиано Симеоне
53′
7
Антуан Гризманн
11
Тьяго Альмада
54′
23
Николас Гонсалес
4
Родриго Мендоса
46′
14
Маркос Льоренте
6
Коке
61′
5
Джонни Кардозо
22
Адемола Лукман
53′
19
Хулиан Альварес
1
Алекс Ремиро
2
Хон Арамбуру
17
Серхио Гомес
31
Хон Мартин
16
Дуйе Чалета-Цар
12
Янхель Эррера
15
Пабло Марин
55′
11
Гонсалу Гедеш
7
Андер Барренечеа
65′
21
Арсен Захарян
18
Карлос Солер
74′
8
Беньят Туррьентес
24
Лука Сучич
74′
23
Брайс Мендес
9
Орри Стейнд Оскарссон
49′
56′
10
Микель Ойярсабаль
Главный судья
Адриан Кордеро Вега
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти