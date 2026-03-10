Оксана Самойлова рассказала об инциденте с Килианом Мбаппе: «Вообще не поняла, что это было»

В интернете завирусилось видео, на котором звездный французский футболист на выходе из отеля в Париже задел плечом жену рэпера Джигана. Самойлова остановилась и улыбнулась фотографам, которые собрались вокруг отеля, а Мбаппе в этот момент направлялся в автомобиль.
"Я шла обедать возле отеля. Просто в спортивном костюме, как обычно. Я просто иду себе, иду. Впереди идет стилист мой. Я смотрю: много прессы, ну, ее всегда много там. Выхожу и понимаю, что они начинают что-то кричать и очень-очень жестко фотографировать, прям сумасшедший дом. Я такая думаю: что за хрень. Они облепляют со всех сторон, ты не можешь уйти ни вправо, ни влево, ни вперед — никуда. И тут я чувствую легкий толчок сбоку, кто-то пробегает, ничего непонятно, какая-то паника, я даже не поняла вообще, что это было.
Потом увидела видос, спросила у Леи (дочь Самойловой и Джигана — прим. Sport24): знаешь, кто это? Она такая: нет. А на следующий день только я поняла, что это был Мбаппе — уже из новостей. Он зачем-то еще залез в мой отсек вращающейся двери. Вместо того, чтобы подождать и зайти в следующий, он запихался вместе со мной", — рассказала Самойлова порталу Super.