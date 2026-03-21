«Челси» проиграл «Эвертону» в матче АПЛ

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Лондонский «Челси» на выезде крупно уступил «Эвертону» из Ливерпуля в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, которая в субботу прошла в Ливерпуле, завершилась со счетом 3:0 в пользу «ирисок». Два мяча забил Бету (33-я и 62-я минуты), еще один гол на свой счет записал Илиман Ндиай (76).
«Челси» (48 очков), потерпевший третье поражение в последних четырех турах, занимает шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Эвертон» (46) поднялся на седьмую строчку.
В следующем туре, матчи которого пройдут после международной паузы, «Эвертон» в гостях сыграет с «Брентфордом» 11 апреля, а днем позднее «Челси» примет «Манчестер Сити».
Дэвид Мойес
Лиам Росеньор
Бету
(Джеймс Гарнер)
33′
Бету
(Идрисса Гана Гуйе)
62′
Илиман Ндиай
(Бету)
76′
1
Джордан Пикфорд
15
Джейк О`Брайен
16
Виталий Миколенко
6
Джеймс Тарковски
5
Майкл Кин
37
Джеймс Гарнер
27
Идрисса Гана Гуйе
7
Дуайт Макнейл
78′
32
Джарред Брантуэйт
10
Илиман Ндиай
89′
34
Мерлин Рель
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
89′
42
Тим Ироэгбунам
9
Бету
81′
11
Тьерно Барри
1
Роберт Санчес
3
Марк Кукурелья
10
Коул Палмер
8
Энцо Фернандес
29
Уэсли Фофана
87′
21
Йоррел Хато
27
Мало Гюсто
46′
49
Алехандро Гарначо
69′
7
Педру Нету
70′
41
Эстеван
20
Жоао Педро
78′
4
Тосин Адарабиойо
45
Ромео Лавиа
57′
17
Андрей Сантос
25
Мойсес Кайседо
78′
9
Лиам Делап
Главный судья
Сэмюэл Бэрротт
(Англия)
