Футбол. Англия
1-й тайм
Лидс
0
:
Брентфорд
0
Футбол. Испания
1-й тайм
Севилья
0
:
Валенсия
0
Футбол. Франция
1-й тайм
Ницца
0
:
ПСЖ
0
Футбол. Италия
1-й тайм
Ювентус
1
:
Сассуоло
0
Футбол. Первая лига
22.03
СКА-Хабаровск
:
Арсенал
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Брест
0
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Челси
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
4
:
Сочи
0
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Гамбург
2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
4
:
Овьедо
2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Жирона
0
Футбол. Италия
завершен
Милан
3
:
Торино
2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
1
:
Лорьян
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Пари Нижний Новгород
0
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Хетафе
2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
3
:
Бернли
1
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Унион Б
0
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Боруссия М
3
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
3
:
Байер
3
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
Вердер
1
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Кремонезе
2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
3
:
Черноморец
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Динамо Мх
1
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Мальорка
1
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Ливерпуль
1
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
2
:
Волга
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Ростов
0
«Челси» проиграл «Эвертону» в матче АПЛ

«Челси» крупно проиграл «Эвертону» в матче чемпионата Англии по футболу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Лондонский «Челси» на выезде крупно уступил «Эвертону» из Ливерпуля в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, которая в субботу прошла в Ливерпуле, завершилась со счетом 3:0 в пользу «ирисок». Два мяча забил Бету (33-я и 62-я минуты), еще один гол на свой счет записал Илиман Ндиай (76).

«Челси» (48 очков), потерпевший третье поражение в последних четырех турах, занимает шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Эвертон» (46) поднялся на седьмую строчку.

В следующем туре, матчи которого пройдут после международной паузы, «Эвертон» в гостях сыграет с «Брентфордом» 11 апреля, а днем позднее «Челси» примет «Манчестер Сити».

Эвертон
3:0
Первый тайм: 1:0
Челси
Футбол, Англия, Тур 31
21.03.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Hill Dickinson
Главные тренеры
Дэвид Мойес
Лиам Росеньор
Голы
Эвертон
Бету
(Джеймс Гарнер)
33′
Бету
(Идрисса Гана Гуйе)
62′
Илиман Ндиай
(Бету)
76′
Составы команд
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
15
Джейк О`Брайен
16
Виталий Миколенко
6
Джеймс Тарковски
5
Майкл Кин
37
Джеймс Гарнер
27
Идрисса Гана Гуйе
7
Дуайт Макнейл
78′
32
Джарред Брантуэйт
10
Илиман Ндиай
89′
34
Мерлин Рель
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
89′
42
Тим Ироэгбунам
9
Бету
81′
11
Тьерно Барри
Челси
1
Роберт Санчес
3
Марк Кукурелья
10
Коул Палмер
8
Энцо Фернандес
29
Уэсли Фофана
87′
21
Йоррел Хато
27
Мало Гюсто
46′
49
Алехандро Гарначо
69′
7
Педру Нету
70′
41
Эстеван
20
Жоао Педро
78′
4
Тосин Адарабиойо
45
Ромео Лавиа
57′
17
Андрей Сантос
25
Мойсес Кайседо
78′
9
Лиам Делап
Статистика
Эвертон
Челси
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
10
12
Удары в створ
9
4
Угловые
3
9
Фолы
5
7
Судейская бригада
Главный судья
Сэмюэл Бэрротт
(Англия)
