«Боруссия» обыграла «Гамбург» в чемпионате Германии по футболу

Встреча в Дортмунде завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:2. У победителей два мяча с пенальти забил Рами Бенсебаини (73-я и 84-я минуты), еще один гол на счету Серу Гирасси (78), их партнер по команде Феликс Нмеч (45) не реализовал 11-метровый удар. В составе гостей отличились Филип Отеле (19) и Альберт-Мбойо Самби Локонга (38).