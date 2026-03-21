«Боруссия» обыграла «Гамбург» в чемпионате Германии по футболу

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Дортмундская «Боруссия» обыграла «Гамбург» в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Дортмунде завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:2. У победителей два мяча с пенальти забил Рами Бенсебаини (73-я и 84-я минуты), еще один гол на счету Серу Гирасси (78), их партнер по команде Феликс Нмеч (45) не реализовал 11-метровый удар. В составе гостей отличились Филип Отеле (19) и Альберт-Мбойо Самби Локонга (38).
«Боруссия» с 51 очком располагается на второй позиции в турнирной таблице Бундеслиги, «Гамбург» (30 очков) идет 11-м.
Футбол, Германия, 27-й тур
21.03.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Сигнал Идуна Парк
Главные тренеры
Нико Ковач
Мерлин Польцин
Голы
Боруссия Д
Рами Бенсебаини
73′
Серу Гирасси
78′
Рами Бенсебаини
84′
Гамбург
Филип Отеле
19′
Альбер Самби Локонга
38′
Нереализованные пенальти
Боруссия Д
Феликс Нмеча
45′
Составы команд
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
4
Нико Шлоттербек
3
Вальдемар Антон
26
Юлиан Рюэрсон
90+4′
7
Джоб Беллингем
14
Максимилиан Байер
49
Лука Реджани
46′
5
Рами Бенсебаини
24
Даниэль Свенссон
59′
17
Карни Чуквуэмека
20
Марсель Забитцер
59′
21
Фабиу Силва
8
Феликс Нмеча
90′
10
Юлиан Брандт
27
Карим Адейеми
45+4′
46′
9
Серу Гирасси
Гамбург
1
Даниэл Ойер Фернандеш
25
Джордан Торунарига
44
Лука Вушкович
28
Миро Мухайм
6
Альбер Самби Локонга
21
Николай Ремберг
45+4′
17
Вармед Омари
90′
7
Жан-Люк Домпе
2
Вильям Микельбренсис
72′
90′
14
Райан Филипп
11
Рэнсфорд Кенигсдерффер
79′
49
Отто Штанге
20
Фабиу Виейра
68′
19
Дэмион Даунс
27
Филип Отеле
68′
68′
45
Фабио Бальде
Статистика
Боруссия Д
Гамбург
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
24
4
Удары в створ
8
4
Угловые
11
3
Фолы
10
8
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Маттиас Йелленбек
(Германия)
