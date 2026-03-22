ПСЖ разгромил «Ниццу» в чемпионате Франции, Сафонов отыграл «на ноль»

ПАРИЖ, 22 марта. /ТАСС/. «Пари Сен-Жермен» в гостях со счетом 4:0 обыграл «Ниццу» в матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу.
В составе победителей голы забили Нуну Мендеш (42-я минута, с пенальти), Дезире Дуэ (50), Дро Фернандес (81) и Варрен Заир-Эмри (85). На 61-й минуте красную карточку получил защитник «Ниццы» Юссуф Ндайишимийе.
Ворота ПСЖ в матче защищал российский голкипер Матвей Сафонов. Вратарь провел девятый матч в чемпионате страны в текущем сезоне и в пятый раз сохранил ворота в неприкосновенности.
ПСЖ является лидером чемпионата Франции, команда после 26 матчей набрала 60 очков. «Ницца» идет на 15-м месте, имея в активе 27 очков после 27 игр. В следующем матче ПСЖ 3 апреля примет «Тулузу», «Ницца» на следующий день на выезде встретится со «Страсбуром».
В других матчах игрового дня «Тулуза» дома со счетом 1:0 обыграла «Лорьян». «Осер» на своем поле разгромил «Брест» (3:0), играя в меньшинстве с 6-й минуты после удаления вратаря команды Донована Леона.
Клод Пюэль
Луис Энрике
Нуну Мендеш
42′
Дезире Дуэ
(Нуну Мендеш)
49′
Педро Фернандес
(Усман Дембеле)
81′
Уоррен Заир-Эмери
85′
80
Йеванн Диуф
33
Антуан Менди
28
Абдулай Джума Ба
92
Жонатан Клосс
26
Мелвин Бард
55
Юсуф Ндайишимие
61′
11
Морган Сансон
6
Хишам Будауи
4
Бонфим Коста Сантос Данте
71′
2
Али Абди
10
Софьян Диоп
65′
32
Каил Будаш
11
Элье Ваи
72′
90
Кевин Карлос Оморуй
39
Матвей Сафонов
33
Уоррен Заир-Эмери
21
Люка Эрнандез
17
Витор Феррейра Витинья
6
Илья Забарный
51
Вильян Пачо
19
Ли Кан Ин
64′
10
Усман Дембеле
24
Сенни Маюлу
16′
43′
4
Лукас Бералдо
7
Хвича Кварацхелия
76′
27
Педро Фернандес
14
Дезире Дуэ
76′
9
Гонсалу Рамуш
25
Нуну Мендеш
76′
49
Ибраим Мбай
Главный судья
Вилли Делажо
(Франция)
