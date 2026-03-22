Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
08:00
СКА-Хабаровск
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.17
П2
2.86
Футбол. Первая лига
13:00
Сокол
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.07
П2
2.40
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Брентфорд
0
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Валенсия
2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
ПСЖ
4
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Сассуоло
1
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Брест
0
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Челси
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
4
:
Сочи
0
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Гамбург
2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
4
:
Овьедо
2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Жирона
0
Футбол. Италия
завершен
Милан
3
:
Торино
2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
1
:
Лорьян
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Пари Нижний Новгород
0
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Хетафе
2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
3
:
Бернли
1
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Унион Б
0
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Боруссия М
3
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
3
:
Байер
3
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
Вердер
1
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Кремонезе
2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
3
:
Черноморец
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Динамо Мх
1
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Мальорка
1
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Ливерпуль
1
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
2
:
Волга
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Ростов
0
ПСЖ разгромил «Ниццу» в чемпионате Франции, Сафонов отыграл «на ноль»

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу парижан.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 22 марта. /ТАСС/. «Пари Сен-Жермен» в гостях со счетом 4:0 обыграл «Ниццу» в матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу.

В составе победителей голы забили Нуну Мендеш (42-я минута, с пенальти), Дезире Дуэ (50), Дро Фернандес (81) и Варрен Заир-Эмри (85). На 61-й минуте красную карточку получил защитник «Ниццы» Юссуф Ндайишимийе.

Ворота ПСЖ в матче защищал российский голкипер Матвей Сафонов. Вратарь провел девятый матч в чемпионате страны в текущем сезоне и в пятый раз сохранил ворота в неприкосновенности.

ПСЖ является лидером чемпионата Франции, команда после 26 матчей набрала 60 очков. «Ницца» идет на 15-м месте, имея в активе 27 очков после 27 игр. В следующем матче ПСЖ 3 апреля примет «Тулузу», «Ницца» на следующий день на выезде встретится со «Страсбуром».

В других матчах игрового дня «Тулуза» дома со счетом 1:0 обыграла «Лорьян». «Осер» на своем поле разгромил «Брест» (3:0), играя в меньшинстве с 6-й минуты после удаления вратаря команды Донована Леона.

Ницца
0:4
Первый тайм: 0:1
ПСЖ
Футбол, Франция, 27-й тур
21.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Алльянц Ривьера
Главные тренеры
Клод Пюэль
Луис Энрике
Голы
ПСЖ
Нуну Мендеш
42′
Дезире Дуэ
(Нуну Мендеш)
49′
Педро Фернандес
(Усман Дембеле)
81′
Уоррен Заир-Эмери
85′
Составы команд
Ницца
80
Йеванн Диуф
33
Антуан Менди
28
Абдулай Джума Ба
92
Жонатан Клосс
26
Мелвин Бард
55
Юсуф Ндайишимие
61′
11
Морган Сансон
6
Хишам Будауи
4
Бонфим Коста Сантос Данте
71′
2
Али Абди
10
Софьян Диоп
65′
32
Каил Будаш
11
Элье Ваи
72′
90
Кевин Карлос Оморуй
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
33
Уоррен Заир-Эмери
21
Люка Эрнандез
17
Витор Феррейра Витинья
6
Илья Забарный
51
Вильян Пачо
19
Ли Кан Ин
64′
10
Усман Дембеле
24
Сенни Маюлу
16′
43′
4
Лукас Бералдо
7
Хвича Кварацхелия
76′
27
Педро Фернандес
14
Дезире Дуэ
76′
9
Гонсалу Рамуш
25
Нуну Мендеш
76′
49
Ибраим Мбай
Статистика
Ницца
ПСЖ
Желтые карточки
0
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
6
17
Удары в створ
1
10
Угловые
2
5
Фолы
12
5
Офсайды
5
4
Судейская бригада
Главный судья
Вилли Делажо
(Франция)
