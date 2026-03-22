Автобус с фанатами «Манчестер Сити» загорелся по пути на финал Кубка лиги

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Автобус, перевозивший болельщиков футбольного клуба «Манчестер Сити», загорелся по пути на финальный матч Кубка английской лиги против лондонского «Арсенала», сообщает Manchester Evening News.
По данным источника, инцидент произошел на автомагистрали M6 в графстве Уорвикшир. Автомагистраль была закрыта для расчистки места происшествия по прибытии пожарно-спасательной службы.
Все пассажиры и водитель были благополучно эвакуированы, никто не пострадал. Причины возгорания не уточняются.
Встреча «Арсенал» — «Манчестер Сити» пройдет в воскресенье в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 19:30 мск.