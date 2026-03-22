Флик повторил достижение Гвардиолы 15-летней давности

Для каталонского клуба эта победа стала 15-й подряд на своем поле в чемпионате Испании.
Это повторение самой длинной домашней победной серии «Барселоны» в Ла Лиге в XXI веке. 15 побед подряд на своем поле в Примере сине-гранатовые также одерживали под руководством Хосепа Гвардиолы в 2010—2011 годах.
Футбол, Испания, 29-й тур
22.03.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Камп Ноу
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Иньиго Перес
Голы
Барселона
Рональд Араухо
24′
Составы команд
Барселона
13
Хоан Гарсия
4
Рональд Араухо
11
Рафинья
8′
5
Пау Кубарси
72′
18
Херард Мартин
8
Педри
2
Жоау Канселу
90′
42
Хави Эспарт
10
Ламин Ямаль
26′
82′
14
Маркус Рэшфорд
16
Фермин Лопес
61′
17
Марк Касадо
9
Роберт Левандовски
46′
7
Ферран Торрес
22
Марк Берналь
61′
20
Дани Ольмо
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
2
Андрей Рацю
3
Пеп Чаваррия
7
Изи Палазон
88′
24
Флориан Лежен
6
Пате Сисс
67′
14
Карлос Мартин
46′
22
Альфонсо Эспино
21
Фран Перес
65′
82′
10
Серхио Камельо
15
Херард Гумбау
59′
17
Унаи Лопес
4
Педро Диас
59′
19
Хорхе Де Фрутос
23
Оскар Валентин
34′
46′
18
Ривера Альваро Гарсия
Статистика
Барселона
Райо Вальекано
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
15
8
Удары в створ
4
4
Угловые
6
9
Фолы
12
11
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Адриан Кордеро Вега
(Испания)
