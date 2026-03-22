«Монако» одержал шестую подряд победу в чемпионате Франции, обыграв «Лион»

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. «Монако» на выезде обыграл «Лион» в матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Лионе завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Манес Аклиуш (62-я минута) и Фоларин Балоган (72, пенальти). У «Лиона» голом отметился Павел Шульц (42). На 89-й минуте красную карточку получил защитник хозяев Николас Тальяфико. Его удалили во втором матче подряд — в четверг он не доиграл встречу Лиги Европы с испанской «Сельтой» (0:2).
Российский футболист «Монако» Александр Головин начал матч в стартовом составе, не отметился результативными действиями, получил желтую карточку (40-я минута) и был заменен на 63-й минуте.
«Монако» выиграл шестой матч подряд в чемпионате Франции и располагается на пятом месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 46 очков. «Лион» продлил серию без побед в чемпионате до пяти встреч и идет на четвертой позиции с 47 баллами.
В следующем матче «Монако» 5 апреля примет «Марсель», а «Лион» в тот же день на выезде сыграет против «Анже».
