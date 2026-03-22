«Монако» одержал шестую подряд победу в чемпионате Франции, обыграв «Лион»

Встреча в Лионе завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Манес Аклиуш (62-я минута) и Фоларин Балоган (72, пенальти). У «Лиона» голом отметился Павел Шульц (42). На 89-й минуте красную карточку получил защитник хозяев Николас Тальяфико. Его удалили во втором матче подряд — в четверг он не доиграл встречу Лиги Европы с испанской «Сельтой» (0:2).