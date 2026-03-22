Футболисты «Манчестер Сити» в девятый раз выиграли Кубок английской лиги

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
перерыв
Аугсбург
0
:
Штутгарт
3
Все коэффициенты
П1
80.00
X
18.20
П2
1.00
Футбол. Италия
22:45
Фиорентина
:
Интер
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.32
П2
1.64
Футбол. Франция
22:45
Нант
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
3.56
X
3.51
П2
2.13
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.90
П2
3.65
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Фрайбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Лилль
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
3
:
Гавр
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
0
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
5
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
3
:
Алавес
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Ноттингем Форест
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Зенит
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Шинник
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Сандерленд
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
5
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Енисей
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2

Футболисты «Манчестер Сити» в девятый раз выиграли Кубок английской лиги

В финале команда одержала победу над «Арсеналом».

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 22 марта. /ТАСС/. «Манчестер Сити» со счетом 2:0 обыграл «Арсенал» в финальном матче Кубка английской лиги по футболу. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли».

В составе победителей два мяча забил Нико О’Райли (60-я и 64-я минуты).

«Манчестер Сити» в девятый раз стал победителем Кубка английской лиги. Рекордсменом является «Ливерпуль», побеждавший в турнире 10 раз. «Арсенал» завоевывал трофей в 1987 и 1993 годах. Лондонская команда чаще всех проигрывала в финале Кубка лиги, поражение от «Манчестер Сити» стало для нее седьмым.

В финале прошлого розыгрыша Кубка английской лиги «Ньюкасл» обыграл «Ливерпуль» (2:1). Для команды это была первая победа в турнире в истории.

Кубок лиги проводится с 1960 года, в нем принимают участие клубы из четырех высших дивизионов чемпионата страны.