Футболисты «Манчестер Сити» в девятый раз выиграли Кубок английской лиги

ЛОНДОН, 22 марта. /ТАСС/. «Манчестер Сити» со счетом 2:0 обыграл «Арсенал» в финальном матче Кубка английской лиги по футболу. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли».
В составе победителей два мяча забил Нико О’Райли (60-я и 64-я минуты).
«Манчестер Сити» в девятый раз стал победителем Кубка английской лиги. Рекордсменом является «Ливерпуль», побеждавший в турнире 10 раз. «Арсенал» завоевывал трофей в 1987 и 1993 годах. Лондонская команда чаще всех проигрывала в финале Кубка лиги, поражение от «Манчестер Сити» стало для нее седьмым.
В финале прошлого розыгрыша Кубка английской лиги «Ньюкасл» обыграл «Ливерпуль» (2:1). Для команды это была первая победа в турнире в истории.
Кубок лиги проводится с 1960 года, в нем принимают участие клубы из четырех высших дивизионов чемпионата страны.