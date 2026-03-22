Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Реал
0
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.45
П2
2.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Фиорентина
0
:
Интер
1
Все коэффициенты
П1
15.50
X
4.90
П2
1.30
Футбол. Франция
2-й тайм
Нант
2
:
Страсбур
1
Все коэффициенты
П1
3.67
X
3.50
П2
7.50
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Штутгарт
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Фрайбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Лилль
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
3
:
Гавр
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
0
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
5
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
3
:
Алавес
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Ноттингем Форест
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Зенит
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Шинник
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Сандерленд
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
5
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Енисей
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2

«Тоттенхэм» набрал 30 очков за 31 тур в АПЛ — худший показатель клуба более чем за 100 лет

Сегодня, 22 марта, в Англии состоялся матч 31-го тура АПЛ, в котором «Тоттенхэм» на своем поле уступил «Ноттингему» со счетом 0:2.

Источник: Sport24

Таким образом, «шпоры» набрали за 31 матч в чемпионате всего 30 очков.

Как сообщает Opta, этот показатель — худший в истории клуба с сезона 1914/15.

Тоттенхэм Хотспур
0:3
Первый тайм: 0:1
Ноттингем Форест
Футбол, Англия, Тур 31
22.03.2026, 17:15 (МСК UTC+3)
Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Главные тренеры
Игор Тудор
Витор Перейра
Голы
Ноттингем Форест
Игор Жезус
45′
Морган Гиббс-Уайт
62′
Тайво Авонийи
87′
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
1
Гульельмо Викарио
23
Педро Порро
4
Кевин Дансо
17
Кристиан Ромеро
29
Пап Метар Сарр
19
Доминик Соланке
24
Джед Спенс
46′
13
Дестини Удоджи
82′
37
Микки ван де Вен
46′
15
Лукас Бергвалль
11
Матис Тель
67′
7
Хави Симонс
14
Арчи Грэй
84′
22
Конор Галлахер
9
Ришарлисон
67′
39
Рандаль Коло Муани
Ноттингем Форест
26
Матц Селс
34
Ола Айна
3
Неко Уильямс
31
Никола Миленкович
5
Мурильо
6
Ибраим Сангаре
53′
21
Омари Хатчинсон
80′
14
Дан Ндой
7
Каллум Хадсон-Одои
70′
22
Райан Йейтс
10
Морган Гиббс-Уайт
90′
16
Николас Домингес
19
Игор Жезус
71′
9
Тайво Авонийи
88′
8
Эллиот Андерсон
90′
24
Джеймс Макэйти
Статистика
Тоттенхэм Хотспур
Ноттингем Форест
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
14
8
Удары в створ
3
7
Угловые
13
3
Фолы
13
13
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти