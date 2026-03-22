«Тоттенхэм» набрал 30 очков за 31 тур в АПЛ — худший показатель клуба более чем за 100 лет

Сегодня, 22 марта, в Англии состоялся матч 31-го тура АПЛ, в котором «Тоттенхэм» на своем поле уступил «Ноттингему» со счетом 0:2.
Таким образом, «шпоры» набрали за 31 матч в чемпионате всего 30 очков.
Как сообщает Opta, этот показатель — худший в истории клуба с сезона 1914/15.
Футбол, Англия, Тур 31
22.03.2026, 17:15 (МСК UTC+3)
Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Главные тренеры
Игор Тудор
Витор Перейра
Голы
Ноттингем Форест
Игор Жезус
45′
Морган Гиббс-Уайт
62′
Тайво Авонийи
87′
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
1
Гульельмо Викарио
23
Педро Порро
4
Кевин Дансо
17
Кристиан Ромеро
29
Пап Метар Сарр
19
Доминик Соланке
24
Джед Спенс
46′
13
Дестини Удоджи
82′
37
Микки ван де Вен
46′
15
Лукас Бергвалль
11
Матис Тель
67′
7
Хави Симонс
14
Арчи Грэй
84′
22
Конор Галлахер
9
Ришарлисон
67′
39
Рандаль Коло Муани
Ноттингем Форест
26
Матц Селс
34
Ола Айна
3
Неко Уильямс
31
Никола Миленкович
5
Мурильо
6
Ибраим Сангаре
53′
21
Омари Хатчинсон
80′
14
Дан Ндой
7
Каллум Хадсон-Одои
70′
22
Райан Йейтс
10
Морган Гиббс-Уайт
90′
16
Николас Домингес
19
Игор Жезус
71′
9
Тайво Авонийи
88′
8
Эллиот Андерсон
90′
24
Джеймс Макэйти
Статистика
Тоттенхэм Хотспур
Ноттингем Форест
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
14
8
Удары в створ
3
7
Угловые
13
3
Фолы
13
13
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти