Матч-центр
Футбол. Германия
2-й тайм
Аугсбург
0
:
Штутгарт
3
Футбол. Италия
22:45
Фиорентина
:
Интер
Футбол. Франция
22:45
Нант
:
Страсбур
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Атлетико
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Бетис
1
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Лечче
0
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Фрайбург
2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Лилль
2
Футбол. Франция
завершен
Париж
3
:
Гавр
2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
0
:
Метц
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
5
:
Акрон
1
Футбол. Испания
завершен
Сельта
3
:
Алавес
4
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Айнтрахт Ф
1
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Вест Хэм
0
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Ноттингем Форест
3
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Верона
0
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Лацио
2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Монако
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
0
:
Рубин
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Зенит
3
Футбол. Испания
завершен
Барселона
1
:
Райо Вальекано
0
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Шинник
1
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Сандерленд
2
Футбол. Италия
завершен
Комо
5
:
Пиза
0
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Енисей
4
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Спартак
2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Нефтехимик
3
Серебряный призер Евро-2016 француз Пайет завершил карьеру в возрасте 38 лет.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Бывший футболист сборной Франции Димитри Пайет объявил о завершении карьеры.

Спортсмен сообщил о своем решении в перерыве матча 27-го тура чемпионата Франции «Марсель» — «Лилль», который прошел в воскресенье.

«В преддверии моего 39-летия я официально объявляю о завершении своей профессиональной футбольной карьеры. Идет дождь, и на то есть веские причины. Я хочу уделить две минуты, чтобы поблагодарить всех, всех, кто разделил со мной эти 20 лет. Это было для меня нечто исключительное. Я родом с острова, и моей мечтой было стать профессиональным футболистом. Мне это удалось, мне удалось играть 20 лет на самом высоком уровне, мне удалось играть за национальную сборную. Сегодня заканчивается это великое приключение, поэтому спасибо всем, кто был его частью», — приводит слова Пайета L'Equipe со ссылкой на интервью телеканалу Canal+.

Полузащитнику 29 марта исполнится 39 лет. Он играл во французских клубах «Нант», «Сент-Этьен», «Лилль» и «Марсель», английском «Вест Хэме» и бразильской команде «Васко да Гама», которая стала последней в его карьере.

На счету Пайета 38 матчей и 8 голов за сборную Франции, вместе с которой он стал серебряным призером домашнего чемпионата Европы 2016 года.

Марсель
1:2
Первый тайм: 1:0
Лилль
Футбол, Франция, 27-й тур
22.03.2026, 19:15 (МСК UTC+3)
Велодром
Главные тренеры
Хабиб Бейе
Брюно Женезьо
Голы
Марсель
Итан Нванери
43′
Лилль
Тома Менье
49′
Оливье Жиру
86′
Составы команд
Марсель
1
Херонимо Рульи
22
Тимоти Веа
33
Эмерсон
14
Игор Пайшан
97
Пьер-Эмерик Обамеянг
5
Леонардо Балерди
32
Факундо Медина
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
10
Мэйсон Гринвуд
13′
18′
11
Итан Нванери
75′
20
Хамед Траоре
27
Квинтен Тимбер
90′
26
Билаль Надир
19
Жоффре Кондогбья
65′
9
Амин Гуири
Лилль
12
Тома Менье
17
Нгал`айель Мукау
7
Матиас Фернандес-Пардо
3
Натан Нгой
1′
2
Аисса Манди
6
Набиль Бенталеб
32
Айюб Буадди
1
Берке Озер
45′
16
Арно Бодар
24
Калвин Вердонк
13′
78′
15
Ромен Перро
27
Фелиш Коррея
78′
9
Оливье Жиру
10
Хакон Харальдссон
13′
90′
18
Шансель Мбемба
Статистика
Марсель
Лилль
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
14
11
Удары в створ
3
4
Угловые
6
4
Фолы
8
6
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Бенуа Бастьен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти