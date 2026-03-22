Серебряный призер Евро-2016 француз Пайет завершил карьеру

«В преддверии моего 39-летия я официально объявляю о завершении своей профессиональной футбольной карьеры. Идет дождь, и на то есть веские причины. Я хочу уделить две минуты, чтобы поблагодарить всех, всех, кто разделил со мной эти 20 лет. Это было для меня нечто исключительное. Я родом с острова, и моей мечтой было стать профессиональным футболистом. Мне это удалось, мне удалось играть 20 лет на самом высоком уровне, мне удалось играть за национальную сборную. Сегодня заканчивается это великое приключение, поэтому спасибо всем, кто был его частью», — приводит слова Пайета L'Equipe со ссылкой на интервью телеканалу Canal+.