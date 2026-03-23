Дубль Винисиуса помог «Реалу» в меньшинстве обыграть «Атлетико»

Встреча, прошедшая в Мадриде на стадионе «Реала», завершилась со счетом 3:2 в пользу «сливочных». В составе победителей дубль оформил Винисиус Жуниор (52-я минута — пенальти, 72), также отличился Федерико Вальверде (55), который на 77-й минуте получил прямую красную карточку. У «Атлетико» мячи забили Адемола Лукман (33-я минута) и Науэль Молина (66).