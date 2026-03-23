Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Реал
3
:
Атлетико
2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Интер
1
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Страсбур
3
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Штутгарт
5
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Бетис
1
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Лечче
0
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Фрайбург
2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Лилль
2
Футбол. Франция
завершен
Париж
3
:
Гавр
2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
0
:
Метц
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
5
:
Акрон
1
Футбол. Испания
завершен
Сельта
3
:
Алавес
4
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Айнтрахт Ф
1
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Вест Хэм
0
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Ноттингем Форест
3
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Верона
0
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Лацио
2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Монако
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
0
:
Рубин
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Зенит
3
Футбол. Испания
завершен
Барселона
1
:
Райо Вальекано
0
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Шинник
1
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Сандерленд
2
Футбол. Италия
завершен
Комо
5
:
Пиза
0
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Енисей
4
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Спартак
2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Нефтехимик
3
Дубль Винисиуса помог «Реалу» в меньшинстве обыграть «Атлетико»

«Реал» обыграл «Атлетико» в матче 29-го тура Ла Лиги.

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Мадридский «Реал» обыграл мадридский «Атлетико» в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, прошедшая в Мадриде на стадионе «Реала», завершилась со счетом 3:2 в пользу «сливочных». В составе победителей дубль оформил Винисиус Жуниор (52-я минута — пенальти, 72), также отличился Федерико Вальверде (55), который на 77-й минуте получил прямую красную карточку. У «Атлетико» мячи забили Адемола Лукман (33-я минута) и Науэль Молина (66).

«Реал» (69 очков) выиграл третий матч кряду в лиге и идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на 4 очка. «Атлетико» (57) располагается на четвертой позиции, прервав серию из четырех побед в Ла Лиге.

В следующем матче чемпионата «Реал» 4 апреля на выезде сыграет против «Мальорки», «Атлетико» в тот же день примет «Барселону».

Реал
3:2
Первый тайм: 0:1
Атлетико
Футбол, Испания, 29-й тур
22.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Бернабеу
Главные тренеры
Альваро Арбелоа
Диего Симеоне
Голы
Реал
Винисиус Жуниор
52′
Федерико Вальверде
55′
Винисиус Жуниор
72′
Атлетико
Адемола Лукман
33′
Науэль Молина
66′
Составы команд
Реал
13
Андрей Лунин
20
Франсиско Гарсия
8
Федерико Вальверде
77′
22
Антонио Рюдигер
24
Дин Хейсен
14
Орельен Тшуамени
2
Даниэль Карвахаль
64′
12
Трент Александр-Арнолд
15
Арда Гюлер
74′
5
Джуд Беллингем
45
Тиаго Питарч
63′
64′
10
Килиан Мбаппе
21
Браим Диас
74′
6
Эдуардо Камавинга
7
Винисиус Жуниор
87′
18
Альваро Каррерас
Атлетико
1
Хуан Муссо
14
Маркос Льоренте
68′
3
Маттео Руджери
36′
17
Давид Ганцко
61′
6
Коке
19
Хулиан Альварес
20
Джулиано Симеоне
71′
10
Алекс Баэна
22
Адемола Лукман
57′
16
Науэль Молина
24
Робен Ле Норман
46′
2
Хосе Хименес
5
Джонни Кардозо
27′
57′
9
Александр Серлот
7
Антуан Гризманн
57′
23
Николас Гонсалес
Статистика
Реал
Атлетико
Желтые карточки
1
4
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
17
12
Удары в створ
10
6
Угловые
4
1
Фолы
2
15
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Луис Мунуэра Монтеро
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти