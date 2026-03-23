Дубль Винисиуса помог «Реалу» в меньшинстве обыграть «Атлетико»

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Мадридский «Реал» обыграл мадридский «Атлетико» в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в Мадриде на стадионе «Реала», завершилась со счетом 3:2 в пользу «сливочных». В составе победителей дубль оформил Винисиус Жуниор (52-я минута — пенальти, 72), также отличился Федерико Вальверде (55), который на 77-й минуте получил прямую красную карточку. У «Атлетико» мячи забили Адемола Лукман (33-я минута) и Науэль Молина (66).
«Реал» (69 очков) выиграл третий матч кряду в лиге и идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на 4 очка. «Атлетико» (57) располагается на четвертой позиции, прервав серию из четырех побед в Ла Лиге.
В следующем матче чемпионата «Реал» 4 апреля на выезде сыграет против «Мальорки», «Атлетико» в тот же день примет «Барселону».
Альваро Арбелоа
Диего Симеоне
Винисиус Жуниор
52′
Федерико Вальверде
55′
Винисиус Жуниор
72′
Адемола Лукман
33′
Науэль Молина
66′
13
Андрей Лунин
20
Франсиско Гарсия
8
Федерико Вальверде
77′
22
Антонио Рюдигер
24
Дин Хейсен
14
Орельен Тшуамени
2
Даниэль Карвахаль
64′
12
Трент Александр-Арнолд
15
Арда Гюлер
74′
5
Джуд Беллингем
45
Тиаго Питарч
63′
64′
10
Килиан Мбаппе
21
Браим Диас
74′
6
Эдуардо Камавинга
7
Винисиус Жуниор
87′
18
Альваро Каррерас
1
Хуан Муссо
14
Маркос Льоренте
68′
3
Маттео Руджери
36′
17
Давид Ганцко
61′
6
Коке
19
Хулиан Альварес
20
Джулиано Симеоне
71′
10
Алекс Баэна
22
Адемола Лукман
57′
16
Науэль Молина
24
Робен Ле Норман
46′
2
Хосе Хименес
5
Джонни Кардозо
27′
57′
9
Александр Серлот
7
Антуан Гризманн
57′
23
Николас Гонсалес
Главный судья
Хосе Луис Мунуэра Монтеро
(Испания)
