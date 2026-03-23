Месси обошел Пеле и вышел на второе место по голам со штрафных

Капитан сборной Аргентины и игрок «Интер Майами» Лионель Месси забил свой 71-й гол со штрафного в карьере и вышел на второе место по этому показателю в истории футбола. Об этом сообщает OneFootball.
В матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) против «Нью-Йорк Сити» (3:2) Месси отметился голом со штрафного на 61-й минуте встречи.
По числу таких голов 38-летний Месси обошел трехкратного чемпионата мира бразильца Пеле (70) и вышел на чистое второе место в истории футбола. Рекордсменом по количество голов со штрафных является еще один бразилец Жуниньо Пернамбукано, на счету которого 77 мячей.
Аргентинец выступает за «Интер Майами» с 2023 года. В прошлом сезоне он помог клубу впервые стать чемпионом MLS.
Месси — самый титулованный футболист в истории. Он является чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины, четырехкратным победителем Лиги чемпионов и десятикратным чемпионом Испании в составе «Барселоны», а также двукратным чемпионом Франции с «Пари Сен-Жермен».