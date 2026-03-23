«Севилья» уволила главного тренера после проигрышей

В марте «Севилья» сыграла два матча вничью и дважды проиграла.

Источник: РБК Спорт

Главный тренер «Севильи» Матиас Альмейда был уволен из тренерского штаба команды, об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Матиас Альмейда уволен с поста главного тренера “Севильи” “Севилья” благодарит Матиаса Альмейду и его команду за работу в течение этих месяцев и желает ему удачи в дальнейшей профессиональной деятельности», — говорится в заявлении.

52-летний аргентинец возглавил «Севилью» летом 2025 года, в прошлом он выступал за этот клуб в качестве игрока (1996−1997). В текущем сезоне при Альмейде клуб сыграл 32 матча во всех турнирах, из которых десять выиграл, семь сыграл вничью и 15 проиграл.

В марте клуб по разу сыграл вничью с «Бетисом» (2:2) и «Райо Вальекано» (1:1), а также проиграл матчи с «Барселоной» (2:5) и «Валенсией» (0:2).

После 29 туров «Севилья» с 31 очком идет на 15-м месте чемпионата Испании. Следующий матч команда проведет 5 апреля на выезде против «Овьедо».

Севилья
0:2
Первый тайм: 0:2
Валенсия
Футбол, Испания, 29-й тур
21.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Рамон Санчес Писхуан
Главные тренеры
Матиас Альмейда
Карлос Корберан
Голы
Валенсия
Уго Дуро
38′
Ларджи Рамазани
(Луис Риоха)
45+5′
Составы команд
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
12
Габриэль Суасо
17
Нил Мопе
90+5′
6
Неманья Гудель
4
Кике Салас
3
Сесар Аспиликуэта
37′
9
Акор Жером Адамс
16
Хуанлу Санчес
46′
2
Хосе Кармона
20
Джибриль Соу
73′
32
Андрес Кастрин
18
Люсьен Агуме
28′
46′
19
Батиста Менди
11
Рубен Варгас
71′
36
Хоакин Осо
10
Алексис Санчес
46′
7
Исаак Ромеро
Валенсия
1
Столе Димитриевски
4
Унаи Нуньес
2
Гвидо Родригес
11
Луис Риоха
5
Сезар Таррега
24
Эрай Джемерт
14
Хосе Гайя
26′
21
Хесус Васкес
8
Хави Герра
89′
18
Хосе Луис Гарсия Пепелу
10
Андре Алмейда I
80′
16
Диего Лопес
9
Уго Дуро
67′
6
Умар Садик
17
Ларджи Рамазани
66′
15
Лукас Бельтран
74′
Статистика
Севилья
Валенсия
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
13
9
Удары в створ
2
4
Угловые
1
3
Фолы
13
6
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гарсия Вердура
(Испания)
