Мбаппе о травме колена: «Я на 100% восстановился. Было много спекуляций и неправды, такова жизнь спортсмена высокого уровня»

«С коленом все в порядке, оно становится лучше. Все идет довольно хорошо, я знаю, что было много спекуляций по этому поводу и было сказано много ложных вещей. Это жизнь спортсмена высокого уровня, и мы привыкли к тому, что люди говорят какие-то вещи, не проверяя их и не имея никаких оснований.



Я на 100% восстановился. В Париже у меня была возможность получить точный диагноз. И вместе мы смогли разработать план, чтобы вернуться на мой лучший уровень в составе “Реала”, а также перед чемпионатом мира», — заявил Мбаппе.