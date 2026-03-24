Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Штутгарт
5
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Страсбур
3
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Интер
1
Футбол. Испания
завершен
Реал
3
:
Атлетико
2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
0
:
Торпедо
1
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
5
:
Чайка
2
Килиан Мбаппе: «Я готовился к двум чемпионатам мира, играя за клуб — в этом году буду делать то же самое. Хочу играть за “Реал” в каждом матче»

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что будет готовиться к чемпионату мира, получая как можно больше игровой практики.

Источник: Reuters

«Это не обсуждается. Я видел, что люди говорили о чемпионате мира. Я участвовал в двух чемпионатах мира — один мы выиграли, а на втором дошли до финала. Как я готовился к чемпионатам мира? Играя за свой клуб в каждом матче.

Для меня совершенно очевидно, что я хочу играть за “Реал” в каждой игре. Я не собираюсь менять свою подготовку. Я мог бы сказать: “Я поеду домой и не буду играть”, но это бред. Я готовился к двум последним чемпионатам мира наилучшим образом — играл, забивал, выигрывал титулы и боролся за свой клуб до последней минуты, и в этом году я буду делать то же самое, чтобы набрать хорошую форму. Я надеюсь выиграть снова», — сказал Мбаппе.