Килиан Мбаппе: «Я готовился к двум чемпионатам мира, играя за клуб — в этом году буду делать то же самое. Хочу играть за “Реал” в каждом матче»

«Это не обсуждается. Я видел, что люди говорили о чемпионате мира. Я участвовал в двух чемпионатах мира — один мы выиграли, а на втором дошли до финала. Как я готовился к чемпионатам мира? Играя за свой клуб в каждом матче.



Для меня совершенно очевидно, что я хочу играть за “Реал” в каждой игре. Я не собираюсь менять свою подготовку. Я мог бы сказать: “Я поеду домой и не буду играть”, но это бред. Я готовился к двум последним чемпионатам мира наилучшим образом — играл, забивал, выигрывал титулы и боролся за свой клуб до последней минуты, и в этом году я буду делать то же самое, чтобы набрать хорошую форму. Я надеюсь выиграть снова», — сказал Мбаппе.