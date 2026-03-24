Врачи «Реала» лечили не то колено футболисту Мбаппе, пишут СМИ

COPE: врачи «Реала» по ошибке лечили правое колено Мбаппе вместо левого.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Врачи мадридского футбольного клуба «Реал» по ошибке лечили правое колено французскому нападающему Килиану Мбаппе вместо травмированного левого, сообщает COPE.

«В первичном диагнозе “Реал” ошибся с коленом. Вместо того чтобы обследовать левое колено, Мбаппе обследовали правое», — сообщил журналист COPE Мигель Анхель Диас.

Первым информацию озвучил журналист RMC Даниэль Риоло, который отметил, что Мбаппе был крайне недоволен произошедшим и инцидент обернулся увольнением медицинского штаба «Реала» в январе. Вмешательство французского врача помогло Мбаппе избежать операции.

Мбаппе 27 лет. В текущем сезоне он провел 35 матчей за «Реал» и забил 38 мячей.