Врачи «Реала» лечили не то колено футболисту Мбаппе, пишут СМИ

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Врачи мадридского футбольного клуба «Реал» по ошибке лечили правое колено французскому нападающему Килиану Мбаппе вместо травмированного левого, сообщает COPE.
«В первичном диагнозе “Реал” ошибся с коленом. Вместо того чтобы обследовать левое колено, Мбаппе обследовали правое», — сообщил журналист COPE Мигель Анхель Диас.
Первым информацию озвучил журналист RMC Даниэль Риоло, который отметил, что Мбаппе был крайне недоволен произошедшим и инцидент обернулся увольнением медицинского штаба «Реала» в январе. Вмешательство французского врача помогло Мбаппе избежать операции.
Мбаппе 27 лет. В текущем сезоне он провел 35 матчей за «Реал» и забил 38 мячей.