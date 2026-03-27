«Интер Майами» назвал трибуну на новом стадионе в честь Месси

Открытие стадиона запланировано на матч регулярного чемпионата MLS против «Остина», который пройдет в ночь на 5 апреля по московскому времени.

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Одна из трибун на новом стадионе американского футбольного клуба «Интер Майами» будет названа в честь аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Открытие стадиона запланировано на матч регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) против «Остина», который пройдет в ночь на 5 апреля по московскому времени.

«Наш игрок под номером 10 и капитан команды станет частью редкого и уникального случая в мировом спорте: спортсмен, регулярно выступающий на своем домашнем стадионе, получит трибуну, названную в его честь», — говорится в сообщении.

Месси выступает в составе «Интер Майами» с лета 2023 года. Действующий контракт футболиста с рассчитан до конца 2028 года. Месси является лучшим бомбардиром и ассистентом в истории «Интер Майами», на его счету 82 забитых мяча и 44 голевые передачи в 94 матчах во всех турнирах. За время выступления в Америке футболист стал победителем Кубка Североамериканской лиги (2023), регулярного чемпионата MLS (2024), плей-офф Восточной конференции MLS (2025) и MLS (2025).

С 2003 по 2021 год Месси выступал за «Барселону». В ее составе нападающий 10 раз стал чемпионом Испании, 8 раз выиграл Суперкубок Испании, 7 раз — кубок страны, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ему принадлежат клубные рекорды по числу забитых мячей, голевых передач и проведенных матчей. Месси является лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины, вместе с национальной командой он стал чемпионом мира (2022), победителем Финалиссимы (2022), Кубка Америки (2021, 2024), Олимпийских игр (2008) и молодежного чемпионата мира (2005).

Аргентинец рекордные 8 раз становился обладателем «Золотого мяча». После ухода из «Барселоны» он защищал цвета французского ПСЖ. Нападающий является самым титулованным футболистом в истории (48 трофеев).