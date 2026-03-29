Матч-центр
Футбол. Первая лига
перерыв
Родина
2
:
Урал
0
Футбол. Первая лига
30.03
Торпедо
:
СКА-Хабаровск
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
3
:
Сокол
1
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
Ротор
4
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Челябинск
1
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
КАМАЗ
0
«Тоттенхэм» уволил Тудора спустя полтора месяца после назначения

«Тоттенхэм» объявил об увольнении главного тренера Тудора.

Источник: Reuters

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Английский «Тоттенхэм» расторг контракт с главным тренером хорватом Игором Тудором по взаимному согласию сторон, сообщается на сайте футбольного клуба.

Команду также покинули тренер вратарей Томислав Рогич и специалист по физической подготовке Риккардо Рагначчи.

Тудору 47 лет. Он возглавил «Тоттенхэм» 14 февраля, сменив Томаса Франка, освобожденного от должности по решению совета директоров. Соглашение со специалистом было рассчитано до конца июня.

«Тоттенхэм» (30 очков) занимает 17-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии после 13 матчей подряд без побед. Команда завершила выступление в плей-офф Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч испанскому «Атлетико».

Ранее Тудор работал во французском «Марселе», итальянских «Ювентусе», «Лацио», «Вероне», «Удинезе», турецком «Галатасарае».

Тоттенхэм Хотспур
0:3
Первый тайм: 0:1
Ноттингем Форест
Футбол, Англия, Тур 31
22.03.2026, 17:15 (МСК UTC+3)
Тоттенхэм Хотспур Стэдиум, 61519 зрителей
Главные тренеры
Игор Тудор
Витор Перейра
Голы
Ноттингем Форест
Игор Жезус
(Неко Уильямс)
45′
Морган Гиббс-Уайт
(Каллум Хадсон-Одои)
62′
Тайво Авонийи
(Неко Уильямс)
87′
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
1
Гульельмо Викарио
23
Педро Порро
4
Кевин Дансо
17
Кристиан Ромеро
29
Пап Метар Сарр
19
Доминик Соланке
24
Джед Спенс
46′
13
Дестини Удоджи
82′
37
Микки ван де Вен
46′
15
Лукас Бергвалль
11
Матис Тель
67′
7
Хави Симонс
14
Арчи Грэй
84′
22
Конор Галлахер
9
Ришарлисон
67′
39
Рандаль Коло Муани
Ноттингем Форест
26
Матц Селс
34
Ола Айна
3
Неко Уильямс
31
Никола Миленкович
5
Мурильо
6
Ибраим Сангаре
53′
21
Омари Хатчинсон
80′
14
Дан Ндой
7
Каллум Хадсон-Одои
70′
22
Райан Йейтс
10
Морган Гиббс-Уайт
90′
16
Николас Домингес
19
Игор Жезус
71′
9
Тайво Авонийи
88′
8
Эллиот Андерсон
90′
24
Джеймс Макэйти
Статистика
Тоттенхэм Хотспур
Ноттингем Форест
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
14
8
Удары в створ
3
7
Угловые
13
3
Фолы
13
13
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти