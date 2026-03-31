В «Наполи» могут отстранить Лукаку от тренировок и наложить штраф

Ранее во вторник на странице сборной Бельгии в соцсети X сообщалось, что Лукаку не отправится в США вместе с командой и не сыграет в товарищеских матчах против сборных США и Мексики, решив сосредоточиться на улучшении физической формы. При этом вместо возвращения в «Наполи» он остался в Бельгии для индивидуальных занятий.