Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Мали
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.30
П2
6.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Босния и Герцеговина
:
Италия
Все коэффициенты
П1
7.80
X
4.34
П2
1.47
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Польша
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.40
П2
3.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Турция
Все коэффициенты
П1
3.94
X
3.60
П2
1.98
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Чехия
:
Дания
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.35
П2
2.07
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
4
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2

В «Наполи» могут отстранить Лукаку от тренировок и наложить штраф

Лукаку не отреагировал на приглашение вернуться к тренировкам с клубом «Наполи».

Источник: Reuters

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Бельгийский нападающий итальянского «Наполи» Ромелу Лукаку не отреагировал на приглашение вернуться к тренировкам с командой во вторник, сообщается на сайте футбольного клуба.

Ранее во вторник на странице сборной Бельгии в соцсети X сообщалось, что Лукаку не отправится в США вместе с командой и не сыграет в товарищеских матчах против сборных США и Мексики, решив сосредоточиться на улучшении физической формы. При этом вместо возвращения в «Наполи» он остался в Бельгии для индивидуальных занятий.

В понедельник журналист Николо Скира сообщил, что нападающий склонен продолжить лечение травмы бедра в родной стране, чтобы помочь клубу в решающей части сезона и сборной Бельгии на чемпионате мира.

«Наполи» подтверждает, что Ромелу Лукаку не отреагировал на сегодняшнее приглашение вернуться к тренировкам. Клуб оставляет за собой право рассмотреть возможность принятия соответствующих дисциплинарных мер, а также решить, будет ли игрок в дальнейшем тренироваться с основной командой или будет отстранен от тренировок на неопределенный срок", — отмечается в заявлении.

Лукаку 32 года. В текущем сезоне форвард провел за «Наполи» семь матчей и забил один гол. Большую часть сезона бельгиец пропустил из-за разрыва связок бедра, полученного 14 августа в товарищеском матче с греческим «Олимпиакосом» (2:1).

Кальяри
0:1
Первый тайм: 0:1
Наполи
Футбол, Италия, 30-й тур
20.03.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Унипол Домус
Главные тренеры
Фабио Пизакане
Антонио Конте
Голы
Наполи
Скотт Мактоминай
2′
Составы команд
Кальяри
1
Элиа Каприле
22
Альберто Доссена
90+4′
26
Йерри Мина
2
Марко Палестра
10
Джанлука Гаэтано
25
Ибрагим Сулемана
32
Зе Педру
35′
73′
14
Алессандро Дейола
15
Хуан Родригес
84′
18
Отниел Ратеринк
8
Мишель Ндари Адопо
73′
31
Пол Менди
94
Себостьяно Эспозито
84′
37
Яэль Трепи
90
Майкл Фолоруншо
65′
9
Семих Кылычсой
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
31
Сэм Бекема
4
Алессандро Буонджорно
3
Мигель Гутьеррес
19
Расмус Хейлунн
11
Кевин Де Брейне
8
Скотт Мактоминай
17
Матиас Оливера
69′
84′
5
Жуан Жезус
21
Маттео Политано
77′
37
Леонардо Спинаццола
6
Билли Гилмор
77′
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
68
Станислав Лоботка
17′
55′
27
Алиссон Сантос
Статистика
Кальяри
Наполи
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
7
17
Удары в створ
0
5
Угловые
2
7
Фолы
12
16
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
