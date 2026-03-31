В «Наполи» могут отстранить Лукаку от тренировок и наложить штраф

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Бельгийский нападающий итальянского «Наполи» Ромелу Лукаку не отреагировал на приглашение вернуться к тренировкам с командой во вторник, сообщается на сайте футбольного клуба.
Ранее во вторник на странице сборной Бельгии в соцсети X сообщалось, что Лукаку не отправится в США вместе с командой и не сыграет в товарищеских матчах против сборных США и Мексики, решив сосредоточиться на улучшении физической формы. При этом вместо возвращения в «Наполи» он остался в Бельгии для индивидуальных занятий.
В понедельник журналист Николо Скира сообщил, что нападающий склонен продолжить лечение травмы бедра в родной стране, чтобы помочь клубу в решающей части сезона и сборной Бельгии на чемпионате мира.
«Наполи» подтверждает, что Ромелу Лукаку не отреагировал на сегодняшнее приглашение вернуться к тренировкам. Клуб оставляет за собой право рассмотреть возможность принятия соответствующих дисциплинарных мер, а также решить, будет ли игрок в дальнейшем тренироваться с основной командой или будет отстранен от тренировок на неопределенный срок", — отмечается в заявлении.
Лукаку 32 года. В текущем сезоне форвард провел за «Наполи» семь матчей и забил один гол. Большую часть сезона бельгиец пропустил из-за разрыва связок бедра, полученного 14 августа в товарищеском матче с греческим «Олимпиакосом» (2:1).
