Де Дзерби стал главным тренером «Тоттенхэма»

Де Дзерби 46 лет. С июня 2024 года по февраль 2026-го он возглавлял «Марсель». В первом сезоне под его руководством команда заняла второе место в чемпионате Франции. До этого тренер работал в ряде итальянских клубов, украинском «Шахтере» и английском «Брайтоне».