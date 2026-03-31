Де Дзерби стал главным тренером «Тоттенхэма»

ЛОНДОН, 31 марта. /ТАСС/. Итальянец Роберто Де Дзерби назначен на пост главного тренера английского футбольного клуба «Тоттенхэм». Об этом сообщает пресс-служба команды.
Отмечается, что лондонский клуб заключил со специалистом долгосрочный контракт. Ранее ТАСС сообщал, что пост главного тренера «Тоттенхэма» покинул хорват Игор Тудор.
«Тоттенхэм» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. От зоны вылета из премьер-лиги команду отделяет одно очко. Лондонцы завершили выступления в Лиге чемпионов и Кубке Англии.
Де Дзерби 46 лет. С июня 2024 года по февраль 2026-го он возглавлял «Марсель». В первом сезоне под его руководством команда заняла второе место в чемпионате Франции. До этого тренер работал в ряде итальянских клубов, украинском «Шахтере» и английском «Брайтоне».