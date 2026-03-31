Матч-центр
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Мали
П1
1.55
X
4.40
П2
6.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Босния и Герцеговина
:
Италия
П1
7.90
X
4.34
П2
1.47
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Польша
П1
2.09
X
3.40
П2
3.73
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Турция
П1
3.94
X
3.60
П2
1.98
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Чехия
:
Дания
П1
3.88
X
3.35
П2
2.07
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
4
:
СКА-Хабаровск
1
Де Дзерби стал главным тренером «Тоттенхэма»

Итальянец на этом посту сменил хорвата Игора Тудора.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 31 марта. /ТАСС/. Итальянец Роберто Де Дзерби назначен на пост главного тренера английского футбольного клуба «Тоттенхэм». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что лондонский клуб заключил со специалистом долгосрочный контракт. Ранее ТАСС сообщал, что пост главного тренера «Тоттенхэма» покинул хорват Игор Тудор.

«Тоттенхэм» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. От зоны вылета из премьер-лиги команду отделяет одно очко. Лондонцы завершили выступления в Лиге чемпионов и Кубке Англии.

Де Дзерби 46 лет. С июня 2024 года по февраль 2026-го он возглавлял «Марсель». В первом сезоне под его руководством команда заняла второе место в чемпионате Франции. До этого тренер работал в ряде итальянских клубов, украинском «Шахтере» и английском «Брайтоне».