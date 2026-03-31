Де Дзерби — о назначении в «Тоттенхэм»: «Я здесь, потому что верю в амбиции клуба»

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Тоттенхэма».

Источник: Reuters

31 марта лондонский клуб объявил о подписании долгосрочного контракта с 46-летним итальянцем. На посту главного тренера «шпор» Де Дзерби сменил Игора Тудора, с которым «Тоттенхэм» расторг контракт 29 марта.

«Я рад присоединиться к этому фантастическому клубу, одному из крупнейших и самых престижных в мире. Во всех моих разговорах с руководством клуба была очевидна их амбиция на будущее — построить команду, способную достичь больших успехов, и делать это, играя в футбол, который будет радовать и вдохновлять наших болельщиков. Я здесь, потому что верю в эту амбицию, и подписал долгосрочный контракт, чтобы отдать все силы для ее достижения», — цитирует Де Дзерби пресс-служба «Тоттенхэма».

Тренер отметил, что краткосрочная задача команды — подняться в таблице АПЛ.

«Я с нетерпением жду выхода на тренировочное поле и работы с этими игроками, чтобы достичь этой цели», — добавил он.

После 31 тура «Тоттенхэм» с 30 очками занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая на 1 очко «Вест Хэм», который идет 18-м — в зоне вылета из АПЛ.

