Де Дзерби — о назначении в «Тоттенхэм»: «Я здесь, потому что верю в амбиции клуба»

«Я рад присоединиться к этому фантастическому клубу, одному из крупнейших и самых престижных в мире. Во всех моих разговорах с руководством клуба была очевидна их амбиция на будущее — построить команду, способную достичь больших успехов, и делать это, играя в футбол, который будет радовать и вдохновлять наших болельщиков. Я здесь, потому что верю в эту амбицию, и подписал долгосрочный контракт, чтобы отдать все силы для ее достижения», — цитирует Де Дзерби пресс-служба «Тоттенхэма».