Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
13:30
Удинезе
:
Комо
Футбол. Италия
16:00
Лечче
:
Аталанта
Футбол. Первая лига
17:00
Уфа
:
Торпедо
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Осасуна
2
Футбол. Италия
завершен
Интер
5
:
Рома
2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Марсель
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Локомотив
1
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Севилья
0
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Торино
1
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Кельн
2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Осер
1
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Париж
1
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Нант
0
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
2
:
Сельта
3
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
Нефтехимик
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Балтика
2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Санкт-Паули
1
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Болонья
2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Лион
0
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Факел
2
Энрике поддержал Сафонова после пропущенного мяча в матче с «Тулузой»

Вратарь «ПСЖ» пропустил гол, допустив ошибку после подачи углового.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 4 апреля. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике призвал поддержать российского вратаря команды Матвея Сафонова после пропущенного мяча в матче чемпионата Франции с «Тулузой». Об этом он заявил на пресс-конференции.

В пятницу «ПСЖ» дома со счетом 3:1 обыграл «Тулузу» в чемпионате страны. Сафонов пропустил гол, допустив ошибку после подачи углового.

«У Сафонова был сложный вечер? Мы всегда должны помогать игрокам. Вратарь — это как защитник, как полузащитник, как нападающий. Бывают моменты, когда можно упустить шанс, потому что это нормально в футболе. Но я рад видеть, что мои игроки адаптируются на всех позициях», — сказал Энрике.

«Сможет ли Люка Шевалье (второй вратарь “ПСЖ” — прим. ТАСС) получить игровое время до конца сезона? Я был очень рад видеть Шевалье в национальной сборной, но если вы думаете, что я после стольких лет здесь подвержен давлению со стороны определенных людей, вы явно ошибаетесь. И мне даже нравится делать противоположное тому, что меня просят», — добавил он.

ПСЖ
3:1
Первый тайм: 2:1
Тулуза
Футбол, Франция, 28-й тур
3.04.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Парк де Пренс
Главные тренеры
Луис Энрике
Карлес Мартинес
Голы
ПСЖ
Усман Дембеле
23′
Усман Дембеле
(Хвича Кварацхелия)
33′
Гонсалу Рамуш
(Нуну Мендеш)
90+2′
Тулуза
Расмус Николайсен
(Джибриль Сидибе)
27′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
10
Усман Дембеле
6
Илья Забарный
51
Вильян Пачо
19
Ли Кан Ин
59′
87
Жоау Невеш
4
Лукас Бералдо
67′
17
Витор Феррейра Витинья
14
Дезире Дуэ
87′
9
Гонсалу Рамуш
7
Хвича Кварацхелия
68′
25
Нуну Мендеш
Тулуза
50
Гийом Ресте
3
Марк Маккензи
2
Расмус Николайсен
35
Сени Коумбасса
6
Папе Демба Диоп
15
Арон Деннум
10
Янн Гбоо
24
Дайанн Металь
67′
12
Уоррен Каманзи
19
Джибриль Сидибе
83′
77
Марио Сауэр
20
Эмерсонн
83′
13
Джейсен Рассел-Роу
23
Кристиан Кассерес
36′
83′
37
Ильяс Азизи
Статистика
ПСЖ
Тулуза
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
17
5
Удары в створ
7
1
Угловые
5
2
Фолы
4
13
Офсайды
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Эрик Ваттеллье
(Франция)
