Энрике поддержал Сафонова после пропущенного мяча в матче с «Тулузой»

ПАРИЖ, 4 апреля. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике призвал поддержать российского вратаря команды Матвея Сафонова после пропущенного мяча в матче чемпионата Франции с «Тулузой». Об этом он заявил на пресс-конференции.
В пятницу «ПСЖ» дома со счетом 3:1 обыграл «Тулузу» в чемпионате страны. Сафонов пропустил гол, допустив ошибку после подачи углового.
«У Сафонова был сложный вечер? Мы всегда должны помогать игрокам. Вратарь — это как защитник, как полузащитник, как нападающий. Бывают моменты, когда можно упустить шанс, потому что это нормально в футболе. Но я рад видеть, что мои игроки адаптируются на всех позициях», — сказал Энрике.
«Сможет ли Люка Шевалье (второй вратарь “ПСЖ” — прим. ТАСС) получить игровое время до конца сезона? Я был очень рад видеть Шевалье в национальной сборной, но если вы думаете, что я после стольких лет здесь подвержен давлению со стороны определенных людей, вы явно ошибаетесь. И мне даже нравится делать противоположное тому, что меня просят», — добавил он.
Луис Энрике
Карлес Мартинес
Усман Дембеле
23′
Усман Дембеле
(Хвича Кварацхелия)
33′
Гонсалу Рамуш
(Нуну Мендеш)
90+2′
Расмус Николайсен
(Джибриль Сидибе)
27′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
10
Усман Дембеле
6
Илья Забарный
51
Вильян Пачо
19
Ли Кан Ин
59′
87
Жоау Невеш
4
Лукас Бералдо
67′
17
Витор Феррейра Витинья
14
Дезире Дуэ
87′
9
Гонсалу Рамуш
7
Хвича Кварацхелия
68′
25
Нуну Мендеш
50
Гийом Ресте
3
Марк Маккензи
2
Расмус Николайсен
35
Сени Коумбасса
6
Папе Демба Диоп
15
Арон Деннум
10
Янн Гбоо
24
Дайанн Металь
67′
12
Уоррен Каманзи
19
Джибриль Сидибе
83′
77
Марио Сауэр
20
Эмерсонн
83′
13
Джейсен Рассел-Роу
23
Кристиан Кассерес
36′
83′
37
Ильяс Азизи
Главный судья
Эрик Ваттеллье
(Франция)
