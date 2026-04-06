Ла Лига обратится в полицию из-за пожеланий смерти от болельщиков «Севильи»

«Угрозам, оскорблениям, пожеланиям смерти, нападкам и любым формам преследования или запугивания нет места ни в спорте, ни в демократическом обществе. Произошедшие вчера события в Севилье, а также другие эпизоды угроз, принуждения и запугивания, о которых стало известно Ла Лиге, требуют максимально жесткой реакции. Поэтому Ла Лига намерена подать жалобу по факту событий и предпринять необходимые юридические действия в компетентных судебных органах, сотрудничая с властями и правоохранительными органами для установления личности виновных», — отмечается в заявлении, опубликованном на сайте Ла Лиги.