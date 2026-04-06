Ла Лига обратится в полицию из-за пожеланий смерти от болельщиков «Севильи»

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Ла Лига опубликовала заявление с осуждением оскорблений со стороны болельщиков «Севильи», в том числе пожеланий смерти владельцу и президенту футбольного клуба Хосе Марии дель Нидо Карраско, а также сообщила о намерении обратиться в правоохранительные органы для расследования инцидента.
По информации издания El Desmarque, группа болельщиков собралась в ночь на понедельник в аэропорту Севильи после прибытия команды, окружив клубный автобус. Фанаты выражали недовольство результатами, оскорбляли футболистов, называя их «наемниками» и «сукиными детьми», а также выкрикивали оскорбления в адрес руководства и владельца клуба, включая пожелания смерти.
«Угрозам, оскорблениям, пожеланиям смерти, нападкам и любым формам преследования или запугивания нет места ни в спорте, ни в демократическом обществе. Произошедшие вчера события в Севилье, а также другие эпизоды угроз, принуждения и запугивания, о которых стало известно Ла Лиге, требуют максимально жесткой реакции. Поэтому Ла Лига намерена подать жалобу по факту событий и предпринять необходимые юридические действия в компетентных судебных органах, сотрудничая с властями и правоохранительными органами для установления личности виновных», — отмечается в заявлении, опубликованном на сайте Ла Лиги.
В воскресенье «Севилья» на выезде проиграла «Овьедо» (0:1) в матче 30-го тура чемпионата Испании. Эта игра стала первой для команды под руководством нового главного тренера Луиса Гарсии Пласы. «Севилья» с 31 очком занимает 17-е место в таблице, опережая на два балла идущий в зоне вылета «Эльче».