Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Лечче
0
:
Аталанта
0
Футбол. Первая лига
17:00
Уфа
:
Торпедо
Футбол. Италия
19:00
Ювентус
:
Дженоа
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
:
Рубин
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Милан
Футбол. Испания
22:00
Жирона
:
Вильярреал
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Комо
0
Головин: думаю, болельщикам понравился мой гол «Марселю»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился эмоциями по итогам матча 28-го тура Лиги 1 против «Марселя» (2:1). Россиянин открыл счёт в игре на 59-й минуте.

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился эмоциями по итогам матча 28-го тура Лиги 1 против «Марселя» (2:1).

Россиянин открыл счёт в игре на 59-й минуте. Головин вышел в стартовом составе и был заменён на 75-й минуте на нападающего Ансу Фати.

«Очень эмоциональная игра. Матчи с “Марселем” всегда особые, а тут ещё и в таблице положение было такое, что нам нужно было обязательно победить. Настоящая игра за шесть очков. Рад, что мы смогли показать свои лучшие качества и выиграть.

Было много борьбы, хороших моментов, мы ни в чём не уступили и по делу одержали победу. Думаю, что болельщикам понравились голы, которые мы забили. И мой мяч, и наш второй гол получились действительно эффектными", — сказал Головин Metaratings.ru.

Контракт Головина с клубом действителен до 30 июня 2029 года. В нынешнем сезоне в активе 29-летнего футболиста 31 матч во всех турнирах, пять голов и шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 18 млн евро. «Монако» занимает пятое место в турнирной таблице с 49 очками, уступая идущему четвёртым «Марселю» (49) по дополнительным показателям.

Монако
2:1
Первый тайм: 0:0
Марсель
Футбол, Франция, 28-й тур
5.04.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Луи II
Главные тренеры
Себастьян Поконьоли
Хабиб Бейе
Голы
Монако
Александр Головин
(Йордан Тезе)
59′
Фоларин Балогун
74′
Марсель
Амин Гуири
(Факундо Медина)
85′
Составы команд
Монако
1
Лукас Градецки
5
Тило Керер
71′
25
Ваут Фас
6
Денис Закария
4
Йордан Тезе
15
Ламин Камара
8′
13
Кристиан Мависса
65′
23
Аладжи Бамба
9
Фоларин Балогун
84′
14
Мика Биерет
28
Мамаду Кулибали
65′
27
Крепин Диатта
11
Магнес Аклиуш
84′
24
Симон Адингра
10
Александр Головин
75′
31
Ансу Фати
Марсель
1
Херонимо Рульи
28
Бенжамен Павар
32
Факундо Медина
34′
14
Игор Пайшан
27
Квинтен Тимбер
97
Пьер-Эмерик Обамеянг
9
Амин Гуири
4
Конрад Джейден Иган-Райли
77′
5
Леонардо Балерди
87′
22
Тимоти Веа
89′
33
Эмерсон
20
Хамед Траоре
73′
11
Итан Нванери
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
89′
8
Химад Абделли
Статистика
Монако
Марсель
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
7
19
Удары в створ
3
9
Угловые
0
8
Фолы
14
9
Офсайды
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
