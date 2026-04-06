Головин: думаю, болельщикам понравился мой гол «Марселю»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился эмоциями по итогам матча 28-го тура Лиги 1 против «Марселя» (2:1).
Россиянин открыл счёт в игре на 59-й минуте. Головин вышел в стартовом составе и был заменён на 75-й минуте на нападающего Ансу Фати.
«Очень эмоциональная игра. Матчи с “Марселем” всегда особые, а тут ещё и в таблице положение было такое, что нам нужно было обязательно победить. Настоящая игра за шесть очков. Рад, что мы смогли показать свои лучшие качества и выиграть.
Было много борьбы, хороших моментов, мы ни в чём не уступили и по делу одержали победу. Думаю, что болельщикам понравились голы, которые мы забили. И мой мяч, и наш второй гол получились действительно эффектными", — сказал Головин Metaratings.ru.
Контракт Головина с клубом действителен до 30 июня 2029 года. В нынешнем сезоне в активе 29-летнего футболиста 31 матч во всех турнирах, пять голов и шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 18 млн евро. «Монако» занимает пятое место в турнирной таблице с 49 очками, уступая идущему четвёртым «Марселю» (49) по дополнительным показателям.
Себастьян Поконьоли
Хабиб Бейе
Александр Головин
(Йордан Тезе)
59′
Фоларин Балогун
74′
Амин Гуири
(Факундо Медина)
85′
1
Лукас Градецки
5
Тило Керер
71′
25
Ваут Фас
6
Денис Закария
4
Йордан Тезе
15
Ламин Камара
8′
13
Кристиан Мависса
65′
23
Аладжи Бамба
9
Фоларин Балогун
84′
14
Мика Биерет
28
Мамаду Кулибали
65′
27
Крепин Диатта
11
Магнес Аклиуш
84′
24
Симон Адингра
10
Александр Головин
75′
31
Ансу Фати
1
Херонимо Рульи
28
Бенжамен Павар
32
Факундо Медина
34′
14
Игор Пайшан
27
Квинтен Тимбер
97
Пьер-Эмерик Обамеянг
9
Амин Гуири
4
Конрад Джейден Иган-Райли
77′
5
Леонардо Балерди
87′
22
Тимоти Веа
89′
33
Эмерсон
20
Хамед Траоре
73′
11
Итан Нванери
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
89′
8
Химад Абделли
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти