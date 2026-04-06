Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Комо
0
П1
X
П2

«Наполи» одержал пятую победу подряд в Серии А

«Наполи» продолжил победную серию, обыграв «Милан».

Источник: Reuters

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. «Наполи» на своем поле обыграл «Милан» в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, прошедшая в Неаполе, завершилась со счетом 1:0. Мяч забил Маттео Политано (79-я минута).

«Наполи», набрав 65 очков и выиграв пятый матч подряд в чемпионате Италии, вышел на второе место в турнирной таблице Серии A. «Милан» с 63 баллами опустился на третью позицию.

В следующем туре «Милан» 11 апреля примет «Удинезе», «Наполи» днем позднее на выезде сыграет против «Пармы».

Наполи
1:0
Первый тайм: 0:0
Милан
Футбол, Италия, 31-й тур
6.04.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Диего Армандо Марадона
Главные тренеры
Антонио Конте
Массимилиано Аллегри
Голы
Наполи
Маттео Политано
79′
Составы команд
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
17
Матиас Оливера
4
Алессандро Буонджорно
12′
3
Мигель Гутьеррес
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
68
Станислав Лоботка
8
Скотт Мактоминай
5
Жуан Жезус
85′
31
Сэм Бекема
37
Леонардо Спинаццола
74′
21
Маттео Политано
81′
23
Джоване
70′
27
Алиссон Сантос
11
Кевин Де Брейне
85′
20
Эльиф Эльмас
Милан
16
Майк Меньян
31
Страхиня Павлович
5
Кони де Винтер
33
Давиде Бартесаги
14
Лука Модрич
12
Адриен Рабьо
23
Фикайо Томори
82′
8
Рубен Лофтус-Чик
56
Алексис Салемакерс
62′
24
Закари Атекаме
19
Юссуф Фофана
82′
10
Рафаэл Леау
9
Никлас Фюллкруг
63′
7
Сантьяго Хименес
18
Кристофер Нкунку
74′
11
Кристиан Пулишич
Статистика
Наполи
Милан
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
10
7
Удары в створ
3
1
Угловые
4
3
Фолы
7
6
Офсайды
5
2
Судейская бригада
Главный судья
Даниэле Довери
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти