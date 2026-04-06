«Наполи» одержал пятую победу подряд в Серии А

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. «Наполи» на своем поле обыграл «Милан» в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Неаполе, завершилась со счетом 1:0. Мяч забил Маттео Политано (79-я минута).
«Наполи», набрав 65 очков и выиграв пятый матч подряд в чемпионате Италии, вышел на второе место в турнирной таблице Серии A. «Милан» с 63 баллами опустился на третью позицию.
В следующем туре «Милан» 11 апреля примет «Удинезе», «Наполи» днем позднее на выезде сыграет против «Пармы».
Футбол, Италия, 31-й тур
6.04.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Диего Армандо Марадона
Главные тренеры
Антонио Конте
Массимилиано Аллегри
Голы
Наполи
Маттео Политано
79′
Составы команд
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
17
Матиас Оливера
4
Алессандро Буонджорно
12′
3
Мигель Гутьеррес
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
68
Станислав Лоботка
8
Скотт Мактоминай
5
Жуан Жезус
85′
31
Сэм Бекема
37
Леонардо Спинаццола
74′
21
Маттео Политано
81′
23
Джоване
70′
27
Алиссон Сантос
11
Кевин Де Брейне
85′
20
Эльиф Эльмас
Милан
16
Майк Меньян
31
Страхиня Павлович
5
Кони де Винтер
33
Давиде Бартесаги
14
Лука Модрич
12
Адриен Рабьо
23
Фикайо Томори
82′
8
Рубен Лофтус-Чик
56
Алексис Салемакерс
62′
24
Закари Атекаме
19
Юссуф Фофана
82′
10
Рафаэл Леау
9
Никлас Фюллкруг
63′
7
Сантьяго Хименес
18
Кристофер Нкунку
74′
11
Кристиан Пулишич
Статистика
Наполи
Милан
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
10
7
Удары в створ
3
1
Угловые
4
3
Фолы
7
6
Офсайды
5
2
Судейская бригада
Главный судья
Даниэле Довери
(Италия)
