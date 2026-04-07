Идущий третьим в Ла Лиге «Вильярреал» уступил «Жироне» из-за автогола

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. «Жирона» на своем поле обыграла «Вильярреал» в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Жироне завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На первой компенсированной к первому тайму минуте автоголом отметился защитник «Вильярреала» Пау Наварро.
«Вильярреал», прервав серию из трех матчей без поражений, с 58 очками идет на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. «Жирона», набрав 37 баллов, поднялась на 12-е место.
В следующем туре «Вильярреал» 12 апреля на выезде сыграет против «Атлетика» из Бильбао, «Жирона» двумя днями ранее в гостях встретится с мадридским «Реалом».
Футбол, Испания, 30-й тур
6.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Монтиливи
Главные тренеры
Мичел
Марселино Гарсия Тораль
Голы
Жирона
Пау Наварро
45+1′
Составы команд
Жирона
13
Пауло Гассанига
24
Алекс Морено
15
Виктор Цыганков
8
Фран Бельтран
80′
12
Витор Рейс
53′
20
Аксель Витсель
4
Арнау Мартинес
85′
2
Уго Ринкон
18
Аззедин Унаи
85′
3
Хоэль Рока
19
Владислав Ванат
12′
9
Абель Руис
17
Дэйли Блинд
74′
16
Алехандро Франсес
23
Иван Мартин
74′
11
Тома Лемар
Вильярреал
1
Луис Жуниор
26
Пау Наварро
12
Ренату Вейга
14
Санти Комесанья
18
Пап Гуйе
7
Жерар Морено
9
Жорж Микаутадзе
15
Сантьяго Моуриньо
21′
70′
3
Алекс Фримен
24
Альфонсо Педраса
77′
81′
23
Серхи Кардона
19
Николя Пепе
71′
17
Тейджон Бьюкенен
20
Альберто Молейро
70′
11
Альфонсо Гонсалес
Статистика
Жирона
Вильярреал
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
10
9
Удары в створ
2
0
Угловые
7
4
Фолы
8
9
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Адриан Кордеро Вега
(Испания)
