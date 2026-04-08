Разгромом со счетом 8:0 завершился первый матч «Тобола» в Кубке Казахстана

Команды встретились на стартовой стадии — 1/16 финала. Матч прошел на стадионе «Достык» в Аксу и завершился со счетом 8:0 в пользу гостей.
По дублю оформили албанский нападающий Рубин Хебай (7 и 24 минуты) и венесуэльский полузащитник Луис Герра (51 и 85). Еще по мячу забили казахстанские хавбеки Александр Зуев (2), Жаслан Жумашев (10) и Данияр Усенов (35), а также сербский форвард Урош Милованович (62).
«Тобол» вышел в ⅛ финала, где сыграет с «Астаной». В прошлом сезоне костанайцы стали победителями Кубка Казахстана.
«Ансат» — новичок Второй лиги, то есть третьего по значимости дивизиона.