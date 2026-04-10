Экс-тренер «Спартака» близок к чуду в Серии А, «Интер» может отдать почти выигранный титул. Интриги сезона в Италии

Чемпионская гонка в Италии еще не закончена: «Интер» лидирует с семиочковым отрывом от «Наполи», но регулярно ошибается. В четырех последних турах команда Кристиана Киву победила лишь раз, хотя до этого выдала монструозную серию из 15 матчей без поражений. Ближайшие игры «Интер» проведет без капитана и лучшего бомбардира Лаутаро Мартинеса (20 голов во всех турнирах). Аргентинец отсутствовал и до этого — как раз без него миланцы и не смогли победить в трех турах подряд.