Экс-тренер «Спартака» близок к чуду в Серии А, «Интер» может отдать почти выигранный титул. Интриги сезона в Италии

До конца сезона чемпионата Италии осталось всего семь туров. Сразу для нескольких команд последние недели Серии А окажутся напряженными — остаются вопросы как в верхней, так и нижней части турнирной таблицы. Разбираем главные интриги.
«Наполи» может догнать «Интер»
Чемпионская гонка в Италии еще не закончена: «Интер» лидирует с семиочковым отрывом от «Наполи», но регулярно ошибается. В четырех последних турах команда Кристиана Киву победила лишь раз, хотя до этого выдала монструозную серию из 15 матчей без поражений. Ближайшие игры «Интер» проведет без капитана и лучшего бомбардира Лаутаро Мартинеса (20 голов во всех турнирах). Аргентинец отсутствовал и до этого — как раз без него миланцы и не смогли победить в трех турах подряд.
«Наполи» же набрал хороший ход — победил в пяти играх чемпионата подряд, а в последнем туре расправился с конкурентом по чемпионской гонке «Миланом» (1:0). Подопечные Макса Аллегри откатились на третью строчку и отдалились от «Интера» на девять очков. Впереди у неаполитанцев несложный календарь: четверо из семи предстоящих соперников застряли во второй десятке, а реально опасным выглядит только «Комо». «Интер» тоже сыграет с командой Сеска Фабрегаса — уже в ближайшем туре.
«Комо» впервые в истории сыграет в еврокубках
Главная сенсация сезона — «Комо» лишь второй год играет в элите после двух десятков лет в низших дивизионах и уже борется за еврокубки. Причем команда Фабрегаса сражается за попадание в Лигу чемпионов и может отобрать место в главном еврокубке сразу у нескольких привычных итальянских топов. До этого клуб за всю историю ни разу не выступал в континентальных турнирах.
Сейчас «Комо» идет четвертым: на одно очко опережает «Ювентус», на четыре и пять соответственно — «Рому» и «Аталанту». В следующем сезоне от Италии в ЛЧ, скорее всего, выступит четыре команды: Испания с большой долей вероятности отнимет второе место в таблице коэффициентов УЕФА, дающее право на пять команд в главном еврокубке.
«Комо» набрал хороший ход: не проигрывает на протяжении семи туров Серии А, за это время обыграв прямых конкурентов — «Ювентус» (2:0) и «Рому» (2:1), а также сыграв вничью с «Миланом» (1:1). Правда, впереди у команды Фабрегаса еще несколько тяжелых противостояний: в оставшихся турах встретится с двумя лидерами таблицы — «Интером» и «Наполи».
Борьба за последнее место в ЛЧ
Кроме «Комо», на последнюю путевку в Лигу чемпионов претендуют «Ювентус», «Рома» и «Аталанта». Команды находятся в пределах пяти очков, правда, не все выдерживают ход подопечных Фабрегаса. «Рома» победила лишь в одном из последних пяти матчей чемпионата, «Аталанта» — в двух. «Ювентус» не проигрывает на протяжении пяти туров, но до этого выдал серию из трех игр без побед.
Текущий еврокубковый розыгрыш итальянцы провалили: из семи участников во всех турнирах в деле осталось лишь двое. Для сравнения у Англии и Испании, лидирующих в таблице коэффициентов в текущем сезоне, сохранилось пять из девяти и шесть из восьми соответственно. В борьбе остались только «Болонья» и «Фиорентина». Но первые уступили «Астон Вилле» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы (1:3), вторые — влетели «Кристал Пэлас» (0:3) в Лиге конференций. Из-за этого итальянцы вряд ли получат дополнительное место в ЛЧ на следующий год.
«Рома» или «Аталанта» рискуют остаться без еврокубков
Несмотря на то, что оба клуба претендуют на ЛЧ, они могут остаться без еврокубков в принципе. Римляне идут в турнирной таблице шестыми, бергамаски — седьмыми. Команды разделяет всего одно очко, а седьмая строчка не дает место в еврокубках. Туда отправятся шесть лучших команд чемпионата, а также победитель Кубка Италии. Также шансы на континентальные турниры сохраняют «Болонья» и «Фиорентина», если победят в нынешних розыгрышах Лиги Европы и Лиги конференций.
При этом «Рома» и «Аталанта» могут пробиться в еврокубки, даже если сохранят текущие позиции до конца сезона. Для этого необходима победа «Аталанты» в Кубке Италии: 22 апреля бергамаски проведут второй полуфинал с «Лацио» — в первом была ничья 2:2. «Рома» вылетела из турнира еще в ⅛ финала. Триумф «Лацио» в Кубке точно лишит седьмую строчку еврокубкового статуса, а вот победы «Интера» или «Комы», которые имеют хорошие шансы квалифицироваться в ЛЧ через чемпионат, сделают еврокубковыми семь первых мест турнирной таблицы.
На последние туры Серии А у обеих команд сложный календарь, 18 апреля они даже сойдутся в очном матче. Также у «Ромы» впереди встречи с непростыми «Болоньей», «Фиорентиной» и «Лацио». Самые трудные соперники «Аталанты» — «Ювентус», «Милан», «Фиорентина» и «Болонья».
Ваноли спасет «Фиорентину» от вылета
С ноября «Фиорентиной» руководит бывший тренер «Спартака» Паоло Ваноли. Итальянец почти сотворил чудо: взбодрил команду, которая до его прихода набрала четыре очка в 10 турах и разместилась на последнем месте в Серии А. Ваноли вытянул «Фиорентину» со дна и даже довел до четвертьфинала Лиги конференций.
Во Флоренции наверняка в ужасе от оставшегося на последние туры календаря: команда только недавно выползла из зоны вылета и теперь должна отстоять место в элите. «Фиорентина» расположилась на 15-й строчке в пяти очках от 18-го места, но в оставшихся семи турах лишь дважды встретится с командами не из топ-10 — это «Лечче» и «Дженоа».
Остальные соперники пугают: «Лацио», «Сассуоло», «Рома», «Ювентус» и «Аталанта». Причем матчами с туринцами и бергамасками флорентийцы закончат сезон — неплохо бы решить вопрос с выживанием до этих игр.
Артемий Кутейников