Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Марсель
1
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
2-й тайм
Вест Хэм
1
:
Вулверхэмптон
0
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал
1
:
Жирона
0
Футбол. Италия
2-й тайм
Рома
3
:
Пиза
0
Футбол. Германия
2-й тайм
Аугсбург
2
:
Хоффенхайм
2
Футбол. Франция
завершен
Париж
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2

«Монако» без Головина разгромно проиграл «Парижу» в чемпионате Франции

«Монако» прервал 10-матчевую серию без поражений в турнире.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 10 апреля. /ТАСС/. «Монако» со счетом 1:4 потерпел разгромное поражение от «Парижа» в гостевом матче 29-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встречу из-за травмы пропустил российский полузащитник Александр Головин. Как ранее сообщал ТАСС, у футболиста выявлено повреждение правой приводящей мышцы бедра.

«Монако» прервал 10-матчевую серию без поражений в чемпионате Франции. В последний раз команда проигрывала 16 января дома «Лорьяну» (1:3). После этого «Монако» в национальном первенстве одержал восемь побед и дважды сыграл вничью.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» занимает 5-е место с 49 очками, «Париж» располагается на 12-й позиции, набрав 35 очков. В следующем туре «Монако» примет «Осер» 19 апреля, «Париж» в этот же день сыграет в гостях против «Меца».

Париж
4:1
Первый тайм: 3:1
Монако
Футбол, Франция, 29-й тур
10.04.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Stade Jean-Bouin
Главные тренеры
Антуан Комбуаре
Себастьян Поконьоли
Голы
Париж
Жонатан Иконе
(Мозес Саймон)
4′
Чиро Иммобиле
(Маршалл Мунетси)
8′
Жонатан Иконе
(Чиро Иммобиле)
21′
Лука Колеошо
71′
Монако
Фоларин Балогун
(Аладжи Бамба)
36′
Составы команд
Париж
35
Кевин Трапп
19
Ноа Сангюи
18
Маршалл Мунетси
42
Диего Коппола
5
Мустафа Мбоу
33
Пьер Ле Мелу
17
Адама Камара
59′
65′
14
Амари Траоре
93
Жонатан Иконе
65′
23
Рюди Матондо
27
Мозес Саймон
87′
9
Виллем Жеббель
36
Чиро Иммобиле
75′
7
Алимами Гори
21
Максим Лопес
65′
24
Лука Колеошо
Монако
1
Лукас Градецки
25
Ваут Фас
6
Денис Закария
24
Симон Адингра
31
Ансу Фати
23
Аладжи Бамба
5
Тило Керер
69′
8
Поль Погба
4
Йордан Тезе
46′
13
Кристиан Мависса
9
Фоларин Балогун
87′
14
Мика Биерет
28
Мамаду Кулибали
69′
11
Магнес Аклиуш
15
Ламин Камара
46′
27
Крепин Диатта
Статистика
Париж
Монако
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
12
19
Удары в створ
6
5
Угловые
1
11
Фолы
5
6
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Ромен Лиссорг
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти