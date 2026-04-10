«Монако» без Головина разгромно проиграл «Парижу» в чемпионате Франции

ПАРИЖ, 10 апреля. /ТАСС/. «Монако» со счетом 1:4 потерпел разгромное поражение от «Парижа» в гостевом матче 29-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встречу из-за травмы пропустил российский полузащитник Александр Головин. Как ранее сообщал ТАСС, у футболиста выявлено повреждение правой приводящей мышцы бедра.
«Монако» прервал 10-матчевую серию без поражений в чемпионате Франции. В последний раз команда проигрывала 16 января дома «Лорьяну» (1:3). После этого «Монако» в национальном первенстве одержал восемь побед и дважды сыграл вничью.
В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» занимает 5-е место с 49 очками, «Париж» располагается на 12-й позиции, набрав 35 очков. В следующем туре «Монако» примет «Осер» 19 апреля, «Париж» в этот же день сыграет в гостях против «Меца».
Антуан Комбуаре
Себастьян Поконьоли
Жонатан Иконе
(Мозес Саймон)
4′
Чиро Иммобиле
(Маршалл Мунетси)
8′
Жонатан Иконе
(Чиро Иммобиле)
21′
Лука Колеошо
71′
Фоларин Балогун
(Аладжи Бамба)
36′
35
Кевин Трапп
19
Ноа Сангюи
18
Маршалл Мунетси
42
Диего Коппола
5
Мустафа Мбоу
33
Пьер Ле Мелу
17
Адама Камара
59′
65′
14
Амари Траоре
93
Жонатан Иконе
65′
23
Рюди Матондо
27
Мозес Саймон
87′
9
Виллем Жеббель
36
Чиро Иммобиле
75′
7
Алимами Гори
21
Максим Лопес
65′
24
Лука Колеошо
1
Лукас Градецки
25
Ваут Фас
6
Денис Закария
24
Симон Адингра
31
Ансу Фати
23
Аладжи Бамба
5
Тило Керер
69′
8
Поль Погба
4
Йордан Тезе
46′
13
Кристиан Мависса
9
Фоларин Балогун
87′
14
Мика Биерет
28
Мамаду Кулибали
69′
11
Магнес Аклиуш
15
Ламин Камара
46′
27
Крепин Диатта
Главный судья
Ромен Лиссорг
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти