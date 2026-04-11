Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
завершен
Марсель
3
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
4
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Хоффенхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2

«Тоттенхэм» опустился в зону вылета чемпионата Англии по футболу

Это произошло после того, как «Вест Хэм» разгромил на своем поле «Вулверхэмптон».

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 10 апреля. /ТАСС/. «Тоттенхэм» опустился на 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу и теперь находится в зоне вылета.

Это произошло после того, как «Вест Хэм» в домашнем матче 32-го тура разгромил на своем поле «Вулверхэмптон» (4:0). Теперь на его счету 32 очка, в активе «Тоттенхэма» — 30, однако у команды игра в запасе. Свою встречу 32-го тура лондонский клуб проведет 12 апреля на выезде против «Сандерленда».

По ходу сезона «Тоттенхэм» уволил двух главных тренеров. Команда начала сезон под руководством датчанина Томаса Франка, который был отправлен в отставку в феврале. После него команду возглавил хорват Игор Тудор, однако покинул должность спустя 44 дня после назначения. Теперь командой руководит итальянец Роберто де Дзерби.

Команды, которые занимают с 18-го по 20-е места, вылетают из высшего дивизиона чемпионата Англии. Всего клубы проведут 38 матчей.

Вест Хэм
4:0
Первый тайм: 1:0
Вулверхэмптон
Футбол, Англия, Тур 32
10.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Лондон Стэдиум
Главные тренеры
Нуну Эшпириту Санту
Роб Эдвардс
Голы
Вест Хэм
Константинос Мавропанос
(Джаррод Боуэн)
42′
Валентин Кастельянос
(Пабло)
66′
Валентин Кастельянос
(Джаррод Боуэн)
68′
Константинос Мавропанос
83′
Составы команд
Вест Хэм
1
Мадс Хермансен
2
Кайл Уокер-Питерс
12
Эль-Хаджи Малик Диуф
20
Джаррод Боуэн
15
Константинос Мавропанос
4
Аксель Дисаси
28
Томаш Соучек
7
Крисенсио Саммервилл
78′
32
Фредди Поттс
19
Пабло
78′
17
Адама I Траоре
11
Валентин Кастельянос
52′
82′
9
Каллум Уилсон
18
Матеуш Фернандеш
31′
85′
27
Сунгуту Магасса
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
37
Ладислав Крейчи
4
Сантьяго Буэно
38
Джексон Чачуа
3
Уго Буэно
7
Андре
15
Йерсон Москера
20′
71′
11
Хван Хи Чхан
47
Анжел Гомеш
61′
21
Родригу Гомеш
9
Адам Армстронг
71′
14
Толу Арокодаре
27
Жан-Рикне Беллегард
9′
61′
36
Матеуш Мане
8
Жоау Гомес
85′
74
Том Эдози
Статистика
Вест Хэм
Вулверхэмптон
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
18
14
Удары в створ
7
3
Угловые
5
2
Фолы
11
7
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Джарред Джиллетт
(Австралия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти