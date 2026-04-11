«Тоттенхэм» опустился в зону вылета чемпионата Англии по футболу

ЛОНДОН, 10 апреля. /ТАСС/. «Тоттенхэм» опустился на 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу и теперь находится в зоне вылета.
Это произошло после того, как «Вест Хэм» в домашнем матче 32-го тура разгромил на своем поле «Вулверхэмптон» (4:0). Теперь на его счету 32 очка, в активе «Тоттенхэма» — 30, однако у команды игра в запасе. Свою встречу 32-го тура лондонский клуб проведет 12 апреля на выезде против «Сандерленда».
По ходу сезона «Тоттенхэм» уволил двух главных тренеров. Команда начала сезон под руководством датчанина Томаса Франка, который был отправлен в отставку в феврале. После него команду возглавил хорват Игор Тудор, однако покинул должность спустя 44 дня после назначения. Теперь командой руководит итальянец Роберто де Дзерби.
Команды, которые занимают с 18-го по 20-е места, вылетают из высшего дивизиона чемпионата Англии. Всего клубы проведут 38 матчей.
