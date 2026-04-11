Арбелоа установил антирекорд для тренеров «Реала» в XXI веке

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа стал тренером, в 20 первых матчах на посту которого сливочные пропустили больше всего голов в ХХI веке — 24.
Кроме того, «Реал» не смог победить в трех матчах подряд во всех турнирах с момента возвращения на поле Килиана Мбаппе после травмы (когда Килиан отыгрывал матч целиком). До возвращения француза у сливочных было пять побед кряду.
Футбол, Испания, 31-й тур
10.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Бернабеу
Главные тренеры
Альваро Арбелоа
Мичел
Голы
Реал
Федерико Вальверде
(Браим Диас)
51′
Жирона
Тома Лемар
(Арнау Мартинес)
62′
Составы команд
Реал
13
Андрей Лунин
2
Даниэль Карвахаль
8
Федерико Вальверде
76′
17
Рауль Асенсио
10
Килиан Мбаппе
35′
7
Винисиус Жуниор
20
Франсиско Гарсия
79′
23
Ферлан Менди
21
Браим Диас
84′
16
Гонсало Гарсия
3
Эдер Милитау
64′
24
Дин Хейсен
5
Джуд Беллингем
64′
15
Арда Гюлер
6
Эдуардо Камавинга
79′
14
Орельен Тшуамени
Жирона
13
Пауло Гассанига
4
Арнау Мартинес
24
Алекс Морено
15
Виктор Цыганков
16
Алехандро Франсес
12
Витор Рейс
20
Аксель Витсель
18
Аззедин Унаи
70′
2
Уго Ринкон
88′
11
Тома Лемар
70′
21
Брайан Хиль
14
Клаудио Эчеверри
64′
9
Абель Руис
85′
7
Кристиан Стуани
23
Иван Мартин
84′
8
Фран Бельтран
Статистика
Реал
Жирона
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
22
10
Удары в створ
9
2
Угловые
10
1
Фолы
9
13
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Хавьер Альберола Рохас
(Испания)
