Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
завершен
Марсель
3
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
4
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Хоффенхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2

Арбелоа установил антирекорд для тренеров «Реала» в XXI веке

10 апреля «Реал» принимал на своем поле «Жирону» в матче 31-го тура Ла Лиги и не сумел победить — ничья 1:1.

Источник: Getty Images

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа стал тренером, в 20 первых матчах на посту которого сливочные пропустили больше всего голов в ХХI веке — 24.

Кроме того, «Реал» не смог победить в трех матчах подряд во всех турнирах с момента возвращения на поле Килиана Мбаппе после травмы (когда Килиан отыгрывал матч целиком). До возвращения француза у сливочных было пять побед кряду.

Реал
1:1
Первый тайм: 0:0
Жирона
Футбол, Испания, 31-й тур
10.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Бернабеу
Главные тренеры
Альваро Арбелоа
Мичел
Голы
Реал
Федерико Вальверде
(Браим Диас)
51′
Жирона
Тома Лемар
(Арнау Мартинес)
62′
Составы команд
Реал
13
Андрей Лунин
2
Даниэль Карвахаль
8
Федерико Вальверде
76′
17
Рауль Асенсио
10
Килиан Мбаппе
35′
7
Винисиус Жуниор
20
Франсиско Гарсия
79′
23
Ферлан Менди
21
Браим Диас
84′
16
Гонсало Гарсия
3
Эдер Милитау
64′
24
Дин Хейсен
5
Джуд Беллингем
64′
15
Арда Гюлер
6
Эдуардо Камавинга
79′
14
Орельен Тшуамени
Жирона
13
Пауло Гассанига
4
Арнау Мартинес
24
Алекс Морено
15
Виктор Цыганков
16
Алехандро Франсес
12
Витор Рейс
20
Аксель Витсель
18
Аззедин Унаи
70′
2
Уго Ринкон
88′
11
Тома Лемар
70′
21
Брайан Хиль
14
Клаудио Эчеверри
64′
9
Абель Руис
85′
7
Кристиан Стуани
23
Иван Мартин
84′
8
Фран Бельтран
Статистика
Реал
Жирона
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
22
10
Удары в створ
9
2
Угловые
10
1
Фолы
9
13
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Хавьер Альберола Рохас
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти