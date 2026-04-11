Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
:
Ахмат
П1
2.80
X
3.35
П2
2.63
Футбол. Англия
14:30
Арсенал
:
Борнмут
П1
1.47
X
4.93
П2
6.98
Футбол. Испания
15:00
Реал Сосьедад
:
Алавес
П1
1.76
X
3.96
П2
4.92
Футбол. Первая лига
15:00
Чайка
:
Енисей
П1
3.80
X
3.30
П2
2.07
Футбол. Италия
16:00
Кальяри
:
Кремонезе
П1
2.09
X
3.23
П2
4.10
Футбол. Италия
16:00
Торино
:
Верона
П1
1.95
X
3.34
П2
4.60
Футбол. Первая лига
16:00
Черноморец
:
Спартак Кс
П1
3.20
X
3.27
П2
2.33
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
:
Оренбург
П1
2.23
X
3.33
П2
3.45
Футбол. Германия
16:30
Боруссия Д
:
Байер
П1
2.01
X
3.85
П2
3.50
Футбол. Германия
16:30
Хайденхайм
:
Унион Б
П1
2.97
X
3.49
П2
2.43
Футбол. Германия
16:30
РБ Лейпциг
:
Боруссия М
П1
1.48
X
5.14
П2
6.20
Футбол. Германия
16:30
Вольфсбург
:
Айнтрахт Ф
П1
2.58
X
3.63
П2
2.70
Футбол. Англия
17:00
Брентфорд
:
Эвертон
П1
2.16
X
3.40
П2
3.59
Футбол. Англия
17:00
Бернли
:
Брайтон
П1
5.09
X
4.31
П2
1.65
Футбол. Первая лига
17:00
Челябинск
:
СКА-Хабаровск
П1
2.10
X
3.40
П2
3.60
Футбол. Испания
17:15
Эльче
:
Валенсия
П1
2.56
X
3.34
П2
2.90
Футбол. Италия
19:00
Милан
:
Удинезе
П1
1.46
X
4.84
П2
8.00
Футбол. Англия
19:30
Ливерпуль
:
Фулхэм
П1
1.66
X
4.42
П2
4.85
Футбол. Премьер-лига
19:30
Балтика
:
Пари Нижний Новгород
П1
1.59
X
3.92
П2
6.53
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Бавария
П1
7.30
X
5.39
П2
1.41
Футбол. Испания
19:30
Барселона
:
Эспаньол
П1
1.35
X
6.10
П2
8.50
Футбол. Франция
20:00
Осер
:
Нант
П1
1.94
X
3.44
П2
4.36
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Ювентус
П1
3.24
X
3.50
П2
2.28
Футбол. Испания
22:00
Севилья
:
Атлетико
П1
2.31
X
3.43
П2
3.25
Футбол. Франция
22:05
Ренн
:
Анже
П1
1.36
X
5.54
П2
9.00

Агент Головина рассказал о состоянии футболиста «Монако»

Полузащитник пропустил предыдущую игру команды из-за мышечного спазма.

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Полузащитник «Монако» Александр Головин восстанавливается после мышечного спазма и делает все для участия в следующем матче команды. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Александр Клюев.

Ранее ТАСС сообщал, что Головин пропустил гостевой матч чемпионата Франции с «Парижем» (1:4).

«Будем надеяться, что на следующую игру Саша будет готов. У него мышечный спазм, — сказал Клюев. — Он в целом чувствует себя хорошо, восстанавливается, делает все, чтобы принять участие в следующей игре».

Головину 29 лет, он выступает за «Монако» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 31 матч за клуб в различных турнирах, отметившись 5 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.

Париж
4:1
Первый тайм: 3:1
Монако
Футбол, Франция, 29-й тур
10.04.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Stade Jean-Bouin
Главные тренеры
Антуан Комбуаре
Себастьян Поконьоли
Голы
Париж
Жонатан Иконе
(Мозес Саймон)
4′
Чиро Иммобиле
(Маршалл Мунетси)
8′
Жонатан Иконе
(Чиро Иммобиле)
21′
Лука Колеошо
71′
Монако
Фоларин Балогун
(Аладжи Бамба)
36′
Составы команд
Париж
35
Кевин Трапп
19
Ноа Сангюи
18
Маршалл Мунетси
42
Диего Коппола
5
Мустафа Мбоу
33
Пьер Ле Мелу
17
Адама Камара
59′
65′
14
Амари Траоре
93
Жонатан Иконе
65′
23
Рюди Матондо
27
Мозес Саймон
87′
9
Виллем Жеббель
36
Чиро Иммобиле
75′
7
Алимами Гори
21
Максим Лопес
65′
24
Лука Колеошо
Монако
1
Лукас Градецки
25
Ваут Фас
6
Денис Закария
24
Симон Адингра
31
Ансу Фати
23
Аладжи Бамба
5
Тило Керер
69′
8
Поль Погба
4
Йордан Тезе
46′
13
Кристиан Мависса
9
Фоларин Балогун
87′
14
Мика Биерет
28
Мамаду Кулибали
69′
11
Магнес Аклиуш
15
Ламин Камара
46′
27
Крепин Диатта
Статистика
Париж
Монако
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
12
19
Удары в створ
6
5
Угловые
1
11
Фолы
5
6
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Ромен Лиссорг
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти