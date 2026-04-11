Агент Головина рассказал о состоянии футболиста «Монако»

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Полузащитник «Монако» Александр Головин восстанавливается после мышечного спазма и делает все для участия в следующем матче команды. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Александр Клюев.
Ранее ТАСС сообщал, что Головин пропустил гостевой матч чемпионата Франции с «Парижем» (1:4).
«Будем надеяться, что на следующую игру Саша будет готов. У него мышечный спазм, — сказал Клюев. — Он в целом чувствует себя хорошо, восстанавливается, делает все, чтобы принять участие в следующей игре».
Головину 29 лет, он выступает за «Монако» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 31 матч за клуб в различных турнирах, отметившись 5 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.
