«Барселона» разгромила «Эспаньол», Ферран Торрес оформил дубль

Встреча завершилась со счетом 4:1. Дублем в составе каталонцев отметился нападающий Ферран Торрес, по голу забили вингер Ламин Ямаль и форвард Маркус Рэшфорд. За гостей отличился полузащитник Поль Лосано.
Сине-гранатовые набрали 79 очков и возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая ближайшего преследователя «Реал» на 9 очков. «Эспаньол» с 38 очками занимает 10-ю строчку.
Футбол, Испания, 31-й тур
11.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Камп Ноу
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Маноло Гонсалес
Голы
Барселона
Ферран Торрес
(Ламин Ямаль)
9′
Ферран Торрес
(Ламин Ямаль)
25′
Ламин Ямаль
87′
Маркус Рэшфорд
(Френки де Йонг)
89′
Эспаньол
Поль Лосано
56′
Составы команд
Барселона
13
Хоан Гарсия
4
Рональд Араухо
10
Ламин Ямаль
5
Пау Кубарси
24
Эрик Гарсия
45+3′
8
Педри
3
Алехандро Бальде
64′
2
Жоау Канселу
6
Гави
32′
64′
14
Маркус Рэшфорд
16
Фермин Лопес
84′
21
Френки де Йонг
7
Ферран Торрес
74′
20
Дани Ольмо
18
Херард Мартин
46′
17
Марк Касадо
49′
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
23
Омар Эль Хилали
32′
22
Карлос Ромеро
5
Фернандо Калеро
83′
6
Леандро Кабрера
4
Урко Гонсалес де Сарате
90+2′
16
Сириль Нгонге
45′
64′
2
Рубен Санчес
24
Тайрис Долан
46′
9
Роберто Фернандес
8
Эдуардо Экспосито
34′
71′
14
Рамон Терратс
19
Кике Гарсия
71′
11
Пере Милья
10
Поль Лосано
58′
80′
18
Шарль Пикель
Статистика
Барселона
Эспаньол
Желтые карточки
3
6
Удары (всего)
20
10
Удары в створ
10
2
Угловые
7
5
Фолы
10
18
Офсайды
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти