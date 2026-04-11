Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Ренн
2
:
Анже
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Севилья
2
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.10
П2
10.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Аталанта
0
:
Ювентус
1
Все коэффициенты
П1
20.00
X
4.10
П2
1.40
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Пари Нижний Новгород
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
4
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
0
:
Удинезе
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Валенсия
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
2
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Алавес
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Енисей
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Ахмат
2
П1
X
П2

«Барселона» разгромила «Эспаньол», Ферран Торрес оформил дубль

«Барселона» на своем поле разгромила «Эспаньол» в матче 31-го тура чемпионата Испании.

Источник: Getty Images

Встреча завершилась со счетом 4:1. Дублем в составе каталонцев отметился нападающий Ферран Торрес, по голу забили вингер Ламин Ямаль и форвард Маркус Рэшфорд. За гостей отличился полузащитник Поль Лосано.

Сине-гранатовые набрали 79 очков и возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая ближайшего преследователя «Реал» на 9 очков. «Эспаньол» с 38 очками занимает 10-ю строчку.

Барселона
4:1
Первый тайм: 2:0
Эспаньол
Футбол, Испания, 31-й тур
11.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Камп Ноу
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Маноло Гонсалес
Голы
Барселона
Ферран Торрес
(Ламин Ямаль)
9′
Ферран Торрес
(Ламин Ямаль)
25′
Ламин Ямаль
87′
Маркус Рэшфорд
(Френки де Йонг)
89′
Эспаньол
Поль Лосано
56′
Составы команд
Барселона
13
Хоан Гарсия
4
Рональд Араухо
10
Ламин Ямаль
5
Пау Кубарси
24
Эрик Гарсия
45+3′
8
Педри
3
Алехандро Бальде
64′
2
Жоау Канселу
6
Гави
32′
64′
14
Маркус Рэшфорд
16
Фермин Лопес
84′
21
Френки де Йонг
7
Ферран Торрес
74′
20
Дани Ольмо
18
Херард Мартин
46′
17
Марк Касадо
49′
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
23
Омар Эль Хилали
32′
22
Карлос Ромеро
5
Фернандо Калеро
83′
6
Леандро Кабрера
4
Урко Гонсалес де Сарате
90+2′
16
Сириль Нгонге
45′
64′
2
Рубен Санчес
24
Тайрис Долан
46′
9
Роберто Фернандес
8
Эдуардо Экспосито
34′
71′
14
Рамон Терратс
19
Кике Гарсия
71′
11
Пере Милья
10
Поль Лосано
58′
80′
18
Шарль Пикель
Статистика
Барселона
Эспаньол
Желтые карточки
3
6
Удары (всего)
20
10
Удары в створ
10
2
Угловые
7
5
Фолы
10
18
Офсайды
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти