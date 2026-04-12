Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
13:00
Урал
:
Уфа
Футбол. Франция
завершен
Ренн
2
:
Анже
1
Футбол. Испания
завершен
Севилья
2
:
Атлетико
1
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
0
:
Ювентус
1
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Нант
0
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Фулхэм
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Пари Нижний Новгород
2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Бавария
5
Футбол. Испания
завершен
Барселона
4
:
Эспаньол
1
Футбол. Италия
завершен
Милан
0
:
Удинезе
3
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Валенсия
0
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
2
:
Эвертон
2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Брайтон
2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
СКА-Хабаровск
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Оренбург
0
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
0
:
Байер
1
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
3
:
Унион Б
1
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Боруссия М
0
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Айнтрахт Ф
2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Кремонезе
0
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Верона
1
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
Спартак Кс
2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Алавес
3
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Енисей
4
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Борнмут
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Ахмат
2
«Атлетико» проиграл «Севилье» и потерпел третье поражение подряд в Ла лиге

«Атлетико» на выезде уступил «Севилье» в матче 31-го тура испанской Ла лиги — 1:2.

Источник: Reuters

Счет на 10-й минуте с пенальти открыл форвард хозяев Акор Жером Адамс. На 35-й минуте мадридцы отыгрались благодаря голу Хавьера Боньяра. Победный мяч «Севильи» в конце первого тайма забил Неманья Гудель.

«Атлетико» (57 очков) потерпел третье поражение подряд в Ла лиге и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Севилья» прервала серию из трех поражений и с 34 очками поднялась на 15-ю позицию.

Севилья
2:1
Первый тайм: 2:1
Атлетико
Футбол, Испания, 31-й тур
11.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Рамон Санчес Писхуан
Главные тренеры
Луис Гарсия Пласа
Диего Симеоне
Голы
Севилья
Акор Жером Адамс
10′
Неманья Гудель
(Рубен Варгас)
45+2′
Атлетико
Хавьер Боньяр
(Хулио Диас)
35′
Составы команд
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
36
Хоакин Осо
6
Неманья Гудель
88′
32
Андрес Кастрин
4
Кике Салас
18
Люсьен Агуме
16
Хуанлу Санчес
67′
90′
12
Габриэль Суасо
7
Исаак Ромеро
70′
20
Джибриль Соу
11
Рубен Варгас
78′
10
Алексис Санчес
9
Акор Жером Адамс
90′
19
Батиста Менди
28
Ману Буэно
36′
70′
14
Пеке Фернандес
90+6′
Атлетико
1
Хуан Муссо
32
Хавьер Боньяр
11
Тьяго Альмада
10
Алекс Баэна
75′
9
Александр Серлот
18
Марк Пубиль
30
Дани Мартинес
21
Обед Варгас
34
Хулио Диас
44′
86′
27
Хано Монсеррате
40
Райан Белаид
71′
47
Хави Морсильо
90+5′
4
Родриго Мендоса
71′
22
Адемола Лукман
Статистика
Севилья
Атлетико
Желтые карточки
4
4
Удары (всего)
11
13
Удары в створ
2
2
Угловые
6
6
Фолы
7
12
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Исидро Диас де Мера Эскудерос
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти