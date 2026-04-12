«Атлетико» проиграл «Севилье» и потерпел третье поражение подряд в Ла лиге

Счет на 10-й минуте с пенальти открыл форвард хозяев Акор Жером Адамс. На 35-й минуте мадридцы отыгрались благодаря голу Хавьера Боньяра. Победный мяч «Севильи» в конце первого тайма забил Неманья Гудель.
«Атлетико» (57 очков) потерпел третье поражение подряд в Ла лиге и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Севилья» прервала серию из трех поражений и с 34 очками поднялась на 15-ю позицию.
Футбол, Испания, 31-й тур
11.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Рамон Санчес Писхуан
Главные тренеры
Луис Гарсия Пласа
Диего Симеоне
Голы
Севилья
Акор Жером Адамс
10′
Неманья Гудель
(Рубен Варгас)
45+2′
Атлетико
Хавьер Боньяр
(Хулио Диас)
35′
Составы команд
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
36
Хоакин Осо
6
Неманья Гудель
88′
32
Андрес Кастрин
4
Кике Салас
18
Люсьен Агуме
16
Хуанлу Санчес
67′
90′
12
Габриэль Суасо
7
Исаак Ромеро
70′
20
Джибриль Соу
11
Рубен Варгас
78′
10
Алексис Санчес
9
Акор Жером Адамс
90′
19
Батиста Менди
28
Ману Буэно
36′
70′
14
Пеке Фернандес
90+6′
Атлетико
1
Хуан Муссо
32
Хавьер Боньяр
11
Тьяго Альмада
10
Алекс Баэна
75′
9
Александр Серлот
18
Марк Пубиль
30
Дани Мартинес
21
Обед Варгас
34
Хулио Диас
44′
86′
27
Хано Монсеррате
40
Райан Белаид
71′
47
Хави Морсильо
90+5′
4
Родриго Мендоса
71′
22
Адемола Лукман
Статистика
Севилья
Атлетико
Желтые карточки
4
4
Удары (всего)
11
13
Удары в створ
2
2
Угловые
6
6
Фолы
7
12
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Исидро Диас де Мера Эскудерос
(Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти