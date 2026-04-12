«Наполи» прервал победную серию в Серии А, сыграв вничью с «Пармой»

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. «Парма» сыграла вничью с «Наполи» в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Парме, завершилась со счетом 1:1. На гол хозяев в исполнении Габриэля Стрефецци (1-я минута) гости ответили точным ударом Скотта Мактоминея (60).
«Наполи» прервал пятиматчевую победную серию и с 66 очками идет на втором месте в турнирной таблице, где «Парма», которая не может победить на протяжении шести матчей, располагается на 14-й позиции, набрав 36 баллов.
Футбол, Италия, 32-й тур
12.04.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Эннио Тардини
Главные тренеры
Карлос Куэста
Антонио Конте
Голы
Парма
Габриэл Стрефецца
(Неста Эльфеге)
1′
Наполи
Скотт Мактоминай
(Расмус Хейлунн)
60′
Составы команд
Парма
31
Дзион Судзуки
39
Алессандро Чиркати
83′
5
Лаутаро Валенти
37
Мариано Троило
15
Энрико Дель Прато
14
Эмануэле Валери
16
Мандела Кейта
41
Ханс Николусси Кавилья
66′
8
Науэль Эстевес
10
Адриан Бернабе
67′
24
Кристиан Ордоньес
23
Неста Эльфеге
59′
22
Оливер Серенсен
7
Габриэл Стрефецца
72′
76
Даниэль Миколаевски
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
17
Матиас Оливера
4
Алессандро Буонджорно
37
Леонардо Спинаццола
68
Станислав Лоботка
8
Скотт Мактоминай
5
Жуан Жезус
46′
31
Сэм Бекема
21
Маттео Политано
79′
3
Мигель Гутьеррес
19
Расмус Хейлунн
66′
23
Джоване
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
56′
27
Алиссон Сантос
11
Кевин Де Брейне
78′
20
Эльиф Эльмас
Статистика
Парма
Наполи
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
3
20
Удары в створ
2
6
Угловые
3
7
Фолы
4
8
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Марко Ди Белло
(Италия)
