Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Болонья
0
:
Лечче
0
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.30
П2
4.80
Футбол. Англия
перерыв
Челси
0
:
Манчестер Сити
0
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.15
П2
2.25
Футбол. Германия
перерыв
Штутгарт
2
:
Гамбург
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
19.00
П2
80.00
Футбол. Франция
перерыв
Ницца
0
:
Гавр
1
Все коэффициенты
П1
5.25
X
3.30
П2
1.82
Футбол. Франция
2-й тайм
Тулуза
0
:
Лилль
1
Все коэффициенты
П1
11.50
X
4.40
П2
1.36
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.44
П2
3.85
Футбол. Испания
19:30
Сельта
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.75
П2
5.11
Футбол. Германия
20:30
Майнц
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.30
П2
3.30
Футбол. Италия
21:45
Комо
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.35
П2
2.42
Футбол. Франция
21:45
Лион
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.36
П2
5.80
Футбол. Испания
22:00
Атлетик
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.59
П2
3.70
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Спартак
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Шинник
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
0
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Уфа
0
П1
X
П2

«Наполи» прервал победную серию в Серии А, сыграв вничью с «Пармой»

«Наполи» прервал победную серию в чемпионате Италии, сыграв вничью с «Пармой».

Источник: Getty Images

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. «Парма» сыграла вничью с «Наполи» в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Парме, завершилась со счетом 1:1. На гол хозяев в исполнении Габриэля Стрефецци (1-я минута) гости ответили точным ударом Скотта Мактоминея (60).

«Наполи» прервал пятиматчевую победную серию и с 66 очками идет на втором месте в турнирной таблице, где «Парма», которая не может победить на протяжении шести матчей, располагается на 14-й позиции, набрав 36 баллов.

Парма
1:1
Первый тайм: 1:0
Наполи
Футбол, Италия, 32-й тур
12.04.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Эннио Тардини
Главные тренеры
Карлос Куэста
Антонио Конте
Голы
Парма
Габриэл Стрефецца
(Неста Эльфеге)
1′
Наполи
Скотт Мактоминай
(Расмус Хейлунн)
60′
Составы команд
Парма
31
Дзион Судзуки
39
Алессандро Чиркати
83′
5
Лаутаро Валенти
37
Мариано Троило
15
Энрико Дель Прато
14
Эмануэле Валери
16
Мандела Кейта
41
Ханс Николусси Кавилья
66′
8
Науэль Эстевес
10
Адриан Бернабе
67′
24
Кристиан Ордоньес
23
Неста Эльфеге
59′
22
Оливер Серенсен
7
Габриэл Стрефецца
72′
76
Даниэль Миколаевски
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
17
Матиас Оливера
4
Алессандро Буонджорно
37
Леонардо Спинаццола
68
Станислав Лоботка
8
Скотт Мактоминай
5
Жуан Жезус
46′
31
Сэм Бекема
21
Маттео Политано
79′
3
Мигель Гутьеррес
19
Расмус Хейлунн
66′
23
Джоване
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
56′
27
Алиссон Сантос
11
Кевин Де Брейне
78′
20
Эльиф Эльмас
Статистика
Парма
Наполи
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
3
20
Удары в створ
2
6
Угловые
3
7
Фолы
4
8
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Марко Ди Белло
(Италия)
