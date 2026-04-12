«Тоттенхэм» проиграл «Сандерленду» в дебютном матче Де Дзерби и обосновался в зоне вылета в АПЛ

«Тоттенхэм» проводил свою первую игру под руководством нового главного тренера Роберто Де Дзерби, однако это не помогло команде прервать свою неудачную серию — «шпоры» не побеждают в АПЛ с декабря 2025 года. Лондонская команда с 30 очками свалилась на 18-е место, которое предполагает вылет в Чемпионшип. «Сандерленд» с 46 баллами занимает 10-ю строчку.