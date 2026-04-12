Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Болонья
0
:
Лечче
0
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.30
П2
4.80
Футбол. Англия
перерыв
Челси
0
:
Манчестер Сити
0
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.15
П2
2.25
Футбол. Германия
перерыв
Штутгарт
2
:
Гамбург
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
19.00
П2
78.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Ницца
0
:
Гавр
1
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.30
П2
1.83
Футбол. Франция
2-й тайм
Тулуза
0
:
Лилль
1
Все коэффициенты
П1
11.00
X
4.40
П2
1.35
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.44
П2
3.85
Футбол. Испания
19:30
Сельта
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.71
П2
5.09
Футбол. Германия
20:30
Майнц
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.35
П2
3.35
Футбол. Италия
21:45
Комо
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.35
П2
2.42
Футбол. Франция
21:45
Лион
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.36
П2
5.80
Футбол. Испания
22:00
Атлетик
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.59
П2
3.70
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Спартак
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Шинник
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
0
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Уфа
0
П1
X
П2

«Тоттенхэм» проиграл «Сандерленду» в дебютном матче Де Дзерби и обосновался в зоне вылета в АПЛ

Футболисты «Тоттенхэма» потерпели поражение от «Сандерленда» в 32-м туре чемпионата Англии.

Источник: Getty Images

Встреча, прошедшая в воскресенье в Сандерленде, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на 61-й минуте забил защитник Норди Мукиэле.

«Тоттенхэм» проводил свою первую игру под руководством нового главного тренера Роберто Де Дзерби, однако это не помогло команде прервать свою неудачную серию — «шпоры» не побеждают в АПЛ с декабря 2025 года. Лондонская команда с 30 очками свалилась на 18-е место, которое предполагает вылет в Чемпионшип. «Сандерленд» с 46 баллами занимает 10-ю строчку.

В 33-м туре «Тоттенхэм» 18 апреля примет «Брайтон», а «Сандерленд» на следующий день в гостях сыграет с «Астон Виллой».

Сандерленд
1:0
Первый тайм: 0:0
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Англия, Тур 32
12.04.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Stadium of Light
Главные тренеры
Режис Ле Бри
Роберто Де Дзерби
Голы
Сандерленд
Норди Мукьеле
(Хабиб Диарра)
61′
Составы команд
Сандерленд
22
Робин Руфс
17
Рейнилдо Мандава
28
Энцо Ле Фе
19
Хабиб Диарра
13
Люк О`Найен
15
Омар Альдерете
34
Гранит Джака
27
Ноа Садики
20
Норди Мукьеле
82′
32
Трай Хьюм
90+1′
11
Крис Ригг
75′
82′
7
Шемсдин Тальби
9
Брайан Бробби
33′
90′
18
Вильсон Изидор
Тоттенхэм Хотспур
31
Антонин Кински
23
Педро Порро
37′
13
Дестини Удоджи
39
Рандаль Коло Муани
19
Доминик Соланке
37
Микки ван де Вен
37′
9
Ришарлисон
62′
6
Жоау Пальинья
15
Лукас Бергвалль
62′
29
Пап Метар Сарр
17
Кристиан Ромеро
28′
70′
4
Кевин Дансо
14
Арчи Грэй
62′
11
Матис Тель
22
Конор Галлахер
85′
7
Хави Симонс
Статистика
Сандерленд
Тоттенхэм Хотспур
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
13
11
Удары в створ
2
7
Угловые
2
6
Фолы
14
15
Судейская бригада
Главный судья
Роберт Джонс
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти