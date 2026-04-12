«Тоттенхэм» проиграл «Сандерленду» в дебютном матче Де Дзерби и обосновался в зоне вылета в АПЛ

Встреча, прошедшая в воскресенье в Сандерленде, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на 61-й минуте забил защитник Норди Мукиэле.
«Тоттенхэм» проводил свою первую игру под руководством нового главного тренера Роберто Де Дзерби, однако это не помогло команде прервать свою неудачную серию — «шпоры» не побеждают в АПЛ с декабря 2025 года. Лондонская команда с 30 очками свалилась на 18-е место, которое предполагает вылет в Чемпионшип. «Сандерленд» с 46 баллами занимает 10-ю строчку.
В 33-м туре «Тоттенхэм» 18 апреля примет «Брайтон», а «Сандерленд» на следующий день в гостях сыграет с «Астон Виллой».
Футбол, Англия, Тур 32
12.04.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Stadium of Light
Главные тренеры
Режис Ле Бри
Роберто Де Дзерби
Голы
Сандерленд
Норди Мукьеле
(Хабиб Диарра)
61′
Составы команд
Сандерленд
22
Робин Руфс
17
Рейнилдо Мандава
28
Энцо Ле Фе
19
Хабиб Диарра
13
Люк О`Найен
15
Омар Альдерете
34
Гранит Джака
27
Ноа Садики
20
Норди Мукьеле
82′
32
Трай Хьюм
90+1′
11
Крис Ригг
75′
82′
7
Шемсдин Тальби
9
Брайан Бробби
33′
90′
18
Вильсон Изидор
Тоттенхэм Хотспур
31
Антонин Кински
23
Педро Порро
37′
13
Дестини Удоджи
39
Рандаль Коло Муани
19
Доминик Соланке
37
Микки ван де Вен
37′
9
Ришарлисон
62′
6
Жоау Пальинья
15
Лукас Бергвалль
62′
29
Пап Метар Сарр
17
Кристиан Ромеро
28′
70′
4
Кевин Дансо
14
Арчи Грэй
62′
11
Матис Тель
22
Конор Галлахер
85′
7
Хави Симонс
Статистика
Сандерленд
Тоттенхэм Хотспур
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
13
11
Удары в створ
2
7
Угловые
2
6
Фолы
14
15
Судейская бригада
Главный судья
Роберт Джонс
(Англия)
