Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Вильярреал
2
Футбол. Италия
завершен
Комо
3
:
Интер
4
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Лорьян
0
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Фрайбург
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
1
:
Краснодар
1
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Овьедо
3
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Лечче
0
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Манчестер Сити
3
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
4
:
Гамбург
0
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Гавр
1
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Лилль
4
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Райо Вальекано
0
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Сокол
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Спартак
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Динамо Мх
1
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Вердер
1
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Арсенал
1
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Наполи
1
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Астон Вилла
1
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Бетис
1
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Шинник
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
0
:
Сочи
1
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Сассуоло
1
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Уфа
0
«Атлетик» дома уступил «Вильярреалу»

«Вильярреал» на выезде победил «Атлетик» в матче 31-го тура чемпионата Испании — 2:1.

Голы гостей в первом тайме забили Серхи Кардона и Альфонсо Гонсалес. Один мяч хозяев на 84-й минуте отыграл Горка Гурусета.

Гол форварда «Вильярреала» Николаса Пепе на 89-й минуте не был засчитан из-за офсайда.

«Вильярреал» набрал 61 очко и сохраняет третье место в турнирной таблице Ла лиги. «Атлетик» с 38 очками располагается на 11-й строчке. Команда потерпела пятое поражение в последних шести матчах во всех турнирах.

Атлетик
1:2
Первый тайм: 0:2
Вильярреал
Футбол, Испания, 31-й тур
12.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Сан-Мамес
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде
Марселино Гарсия Тораль
Голы
Атлетик
Горка Гурусета
84′
Вильярреал
Серхи Кардона
26′
Альфонсо Гонсалес
45′
Составы команд
Атлетик
1
Унаи Симон
17
Юри Берчиче
11
Горка Гурусета
90′
3
Даниэль Вивиан
14
Эмерик Ляпорт
18
Микель Хаурегисар
15
Иньиго Лекуэ
46′
2
Андони Горосабель
90′
9
Иньяки Уильямс
82′
22
Николас Серрано
10
Нико Уильямс
66′
30
Алехандро Рего
8
Ойан Сансет
66′
7
Алехандро Беренгер
16
Иньиго Руис де Галаррета
66′
23
Роберт Наварро
Вильярреал
1
Луис Жуниор
15
Сантьяго Моуриньо
23
Серхи Кардона
12
Ренату Вейга
14
Санти Комесанья
75′
7
Жерар Морено
17
Тейджон Бьюкенен
78′
78′
20
Альберто Молейро
11
Альфонсо Гонсалес
68′
19
Николя Пепе
26
Пау Наварро
19′
46′
4
Рафа Марин
18
Пап Гуйе
82′
10
Даниэль Парехо
21
Тани Олувасейи
69′
9
Жорж Микаутадзе
Статистика
Атлетик
Вильярреал
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
18
12
Удары в створ
6
6
Угловые
15
3
Фолы
15
8
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Луис Гусман Мансилья
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти