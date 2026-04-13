«Атлетик» дома уступил «Вильярреалу»

Голы гостей в первом тайме забили Серхи Кардона и Альфонсо Гонсалес. Один мяч хозяев на 84-й минуте отыграл Горка Гурусета.
Гол форварда «Вильярреала» Николаса Пепе на 89-й минуте не был засчитан из-за офсайда.
«Вильярреал» набрал 61 очко и сохраняет третье место в турнирной таблице Ла лиги. «Атлетик» с 38 очками располагается на 11-й строчке. Команда потерпела пятое поражение в последних шести матчах во всех турнирах.
Футбол, Испания, 31-й тур
12.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Сан-Мамес
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде
Марселино Гарсия Тораль
Голы
Атлетик
Горка Гурусета
84′
Вильярреал
Серхи Кардона
26′
Альфонсо Гонсалес
45′
Составы команд
Атлетик
1
Унаи Симон
17
Юри Берчиче
11
Горка Гурусета
90′
3
Даниэль Вивиан
14
Эмерик Ляпорт
18
Микель Хаурегисар
15
Иньиго Лекуэ
46′
2
Андони Горосабель
90′
9
Иньяки Уильямс
82′
22
Николас Серрано
10
Нико Уильямс
66′
30
Алехандро Рего
8
Ойан Сансет
66′
7
Алехандро Беренгер
16
Иньиго Руис де Галаррета
66′
23
Роберт Наварро
Вильярреал
1
Луис Жуниор
15
Сантьяго Моуриньо
23
Серхи Кардона
12
Ренату Вейга
14
Санти Комесанья
75′
7
Жерар Морено
17
Тейджон Бьюкенен
78′
78′
20
Альберто Молейро
11
Альфонсо Гонсалес
68′
19
Николя Пепе
26
Пау Наварро
19′
46′
4
Рафа Марин
18
Пап Гуйе
82′
10
Даниэль Парехо
21
Тани Олувасейи
69′
9
Жорж Микаутадзе
Статистика
Атлетик
Вильярреал
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
18
12
Удары в створ
6
6
Угловые
15
3
Фолы
15
8
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Луис Гусман Мансилья
(Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти