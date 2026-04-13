Каррагер: «Кажется, “Тоттенхэм” вылетит из АПЛ. Думаете, они обыграют “Вулверхэмптон” на выезде? Нет шансов!»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
3
:
Интер
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Овьедо
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Манчестер Сити
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
4
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Лилль
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Спартак
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Шинник
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
0
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Уфа
0
П1
X
П2

Каррагер: «Кажется, “Тоттенхэм” вылетит из АПЛ. Думаете, они обыграют “Вулверхэмптон” на выезде? Нет шансов!»

Бывший защитник «Ливерпуль» и сборной Англии Джейми Каррагер после поражения «Тоттенхэма» от «Сандерленда» (0:1) в 32-м туре АПЛ выразил мнение, что у команды Роберто Де Дзерби мало шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе.

Источник: Getty Images

«“Тоттенхэм” за 6 туров до конца находится в зоне вылета в Чемпионшип — на 18-й строчке турнирной таблицы. “Шпорам” осталось сыграть с “Братоном”, “Вулверхэмптоном”, “Астон Виллой”, “Лидс Юнайтед”, “Челси” и “Эвертоном”.

“Не могу поверить. Кажется, что “Тоттенхэм” вот-вот вылетит. У других команд, которым грозит вылет, есть свои преимущества.

Смотришь на расписание матчей, думаешь, что это хорошая игра для “Тоттенхэма”. Но оно ужасное. Это “Тоттенхэм” — хороший соперник для них.

“Вулверхэмптон” находится на последнем месте в лиге. Думаете, “Тоттенхэм” поедет туда и выиграет? Никаких шансов!” — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Сандерленд
1:0
Первый тайм: 0:0
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Англия, Тур 32
12.04.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Stadium of Light
Главные тренеры
Режис Ле Бри
Роберто Де Дзерби
Голы
Сандерленд
Норди Мукьеле
(Хабиб Диарра)
61′
Составы команд
Сандерленд
22
Робин Руфс
17
Рейнилдо Мандава
28
Энцо Ле Фе
19
Хабиб Диарра
13
Люк О`Найен
15
Омар Альдерете
34
Гранит Джака
27
Ноа Садики
20
Норди Мукьеле
82′
32
Трай Хьюм
90+1′
11
Крис Ригг
75′
82′
7
Шемсдин Тальби
9
Брайан Бробби
33′
90′
18
Вильсон Изидор
Тоттенхэм Хотспур
31
Антонин Кински
23
Педро Порро
37′
13
Дестини Удоджи
39
Рандаль Коло Муани
19
Доминик Соланке
37
Микки ван де Вен
37′
9
Ришарлисон
62′
6
Жоау Пальинья
15
Лукас Бергвалль
62′
29
Пап Метар Сарр
17
Кристиан Ромеро
28′
70′
4
Кевин Дансо
14
Арчи Грэй
62′
11
Матис Тель
22
Конор Галлахер
85′
7
Хави Симонс
Статистика
Сандерленд
Тоттенхэм Хотспур
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
13
11
Удары в створ
2
7
Угловые
2
6
Фолы
14
15
Судейская бригада
Главный судья
Роберт Джонс
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти