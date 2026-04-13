Каррагер: «Кажется, “Тоттенхэм” вылетит из АПЛ. Думаете, они обыграют “Вулверхэмптон” на выезде? Нет шансов!»

«“Тоттенхэм” за 6 туров до конца находится в зоне вылета в Чемпионшип — на 18-й строчке турнирной таблицы. “Шпорам” осталось сыграть с “Братоном”, “Вулверхэмптоном”, “Астон Виллой”, “Лидс Юнайтед”, “Челси” и “Эвертоном”.



“Не могу поверить. Кажется, что “Тоттенхэм” вот-вот вылетит. У других команд, которым грозит вылет, есть свои преимущества.



Смотришь на расписание матчей, думаешь, что это хорошая игра для “Тоттенхэма”. Но оно ужасное. Это “Тоттенхэм” — хороший соперник для них.



“Вулверхэмптон” находится на последнем месте в лиге. Думаете, “Тоттенхэм” поедет туда и выиграет? Никаких шансов!” — приводит слова Каррагера Sky Sports.