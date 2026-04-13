Конте ответил на вопрос о возможности возглавить сборную Италии.

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба «Наполи» Антонио Конте в ответ на вопрос о возможности возглавить сборную Италии заявил, что имеет еще год контракта с неаполитанцами.
Ранее La Gazzetta dello Sport сообщила, что Конте является основным претендентом на замену Дженнаро Гаттузо, который покинул пост главного тренера 3 апреля после поражения сборной Италии в квалификации на чемпионат мира 2026 года. Отмечалось, что, если Конте примет предложение Итальянской федерации футбола (FIGC), президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис не станет препятствовать уходу специалиста, несмотря на действующий до 2027 года контракт.
«Я не говорил, что готов к чему-либо. У меня еще год по контракту с “Наполи”, после чего в конце сезона я поговорю с президентом. Я призываю вас правильно истолковать мои слова, потому что если их будут искажать, я больше ничего не буду говорить», — приводит слова Конте Goal.
Конте 56 лет. Он руководил сборной Италии в 2014—2016 годах, под его руководством итальянцы дошли до четвертьфинала Евро-2016. В 2024 году Конте возглавил «Наполи», с которым в первом сезоне стал чемпионом Серии А. Также он тренировал итальянские «Ареццо», «Бари», «Аталанту», «Сиену», «Ювентус», «Интер», английские «Челси» и «Тоттенхэм».
После 32 туров «Наполи» с 66 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, уступая 9 очков лидирующему «Интеру» (75).