Тренер «Шахтера» раскритиковал УАФ: «Представляем Украину в еврокубках, а нам не идут навстречу»

16 апреля «Шахтеру» предстоит матч ¼ финала Лиги конференции против «АЗ Алкмара» на поле в Нидерландах. При этом сегодня, 13 апреля, «Шахтер» в городе Черкассы сыграл вничью с «ЛНЗ» (2:2) в рамках 23-го тура УПЛ.
"Мы играем за Украину, представляем Украину на международной арене. Мы делаем всё возможное, чтобы представлять нашу честь на европейской арене, но нам просто не идут навстречу. Более того, нам усложняют условия нашей работы.
Важно понимать те условия, которые сопровождают нас от матча к матчу. Они действительно непростые. Например, УАФ перенесла матч с «Зарёй», и мы до сих пор не информированы о точной дате. Нас теперь ожидает очередной 10-часовой переезд, перед этим был 16-часовый. Это действительно очень неприятно. Мой искренний совет — чтобы у команд были более равные условия. И УАФ должна способствовать тому, чтобы всем командам было удобно играть насколько это возможно в текущих обстоятельствах", — цитируют Турана украинские СМИ.