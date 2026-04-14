Тренер «Шахтера» раскритиковал УАФ: «Представляем Украину в еврокубках, а нам не идут навстречу»

Важно понимать те условия, которые сопровождают нас от матча к матчу. Они действительно непростые. Например, УАФ перенесла матч с «Зарёй», и мы до сих пор не информированы о точной дате. Нас теперь ожидает очередной 10-часовой переезд, перед этим был 16-часовый. Это действительно очень неприятно. Мой искренний совет — чтобы у команд были более равные условия. И УАФ должна способствовать тому, чтобы всем командам было удобно играть насколько это возможно в текущих обстоятельствах", — цитируют Турана украинские СМИ.