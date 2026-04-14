Хвича, Олисе или Гордон. Кто станет наследником Салаха в «Ливерпуле»

В конце марта «Ливерпуль» и Мохамед Салах объявили об уходе египтянина грядущим летом: его контракт будет расторгнут по обоюдному согласию, и клубу впервые за девять лет предстоит столкнуться с планированием нового сезона без ясности на позиции правого вингера.
Уход Салаха лишает «Ливерпуль» левоногого правого вингера, который все эти годы — даже в нынешнем провальном сезоне — гарантировал команде определенный уровень влияния на ее игру, в том числе голами и голевыми передачами. Игрока, который мог бы заменить его лучшую версию без потери качества, на рынке наверняка нет, но есть хорошая новость: клуб наверняка и не планирует такового искать.
«Ливерпулю» нужно заменить Салаха не по результативности, а по позиции
Трансферы прошлого лета подготовили «Ливерпуль» в том числе к жизни после Салаха: Исак и Экитике должны приносить голы, Вирц обязан взять на себя роль элитного креативного игрока, вокруг кого строится команда. Значит, новый вингер (а скорее, два новых вингера, учитывая, что и до ухода Салаха нужда в новом фланговом форварде была очевидна) должен быть «просто очень качественным вингером», а не переписывать рекорды своей позиции, как это делал Мо.
Критерии «Ливерпуля» можно попробовать угадать: возраст — вероятнее всего, до 25 лет; скорость и мощь в ситуациях 1 в 1 — приоритет; участие в прессинге и командной обороне — не обсуждается; универсальность и готовность закрыть несколько позиций будут преимуществом.
В медиа уже звучат некоторые имена, а какие-то варианты просто напрашиваются сами собой, поэтому давайте прикинем, какие вингеры будут интересны «Ливерпулю» летом. Для этого разделим их на три категории — от вариантов мечты к потенциальным рыночным возможностям.
Уровень 1. Олисе, Кварацхелия, Диоманде
Майкл Олисе. Стилистически самый очевидный преемник Салаха: левоногий правый вингер, лидирующий в европейских топ-лигах по количеству голевых передач в этом сезоне и набирающий в среднем не менее одного результативного действия за игру. Идеальный вариант абсолютно по всем критериям: один из лучших дриблеров Европы, важнейшая часть системы «Баварии» Компани, построенной на высоком прессинге. Проверен на высочайшем уровне и вырос в Англии, что исключило бы любые сложности с адаптацией.
Проблема заключается в (не)доступности Майкла: он проводит в «Баварии» всего второй сезон, и нет никаких реальных признаков того, что клуб хочет его продавать, поэтому остается лишь рассматривать его как идеальное, но крайне маловероятное решение головоломки, стоящей перед «Ливерпулем».
Хвича Кварацхелия. Играет в «Париже» еще меньше, чем Олисе в «Баварии», но аккуратные слухи о его готовности к очередному новому вызову поползли во второй половине этого сезона. Его как отличный вариант для усиления обозначал сам «Ливерпуль» чуть больше года назад, когда через приближенных к клубу журналистов сообщал о желании клуба участвовать в борьбе за игрока, если он покинет «Наполи».
Тогда Хвича выбрал «ПСЖ» и не прогадал, но если грузин по той или иной причине действительно готов к отъезду из Франции уже этим летом, «Ливерпуль» должен всерьез рассмотреть этот вариант. Все зависело бы от цены, но Кварацхелия — пусть он и левый вингер — точно заменил бы Салаха в роли «Х-фактора» команды. Опять же, скорее это вариант неосуществимой мечты, чем что-то реалистичное.
Ян Диоманде. Талант из «Лейпцига» вполне может оказаться тем самым преемником Салаха в реальной жизни, а не только в фантазиях болельщиков. В 19 лет ивуариец блеснул в «Лейпциге» с 11 голами и 7 голевыми передачами в 28 матчах Бундеслиги и проявил себя как один из самых эффективных дриблеров Европы в ситуациях 1 в 1. Он одинаково комфортно чувствует себя на обоих флангах, является одним из лидеров лиги по числу рывков за спины защитникам и точно закрыл бы потребность клуба в скоростном, взрывном вингере а-ля Садио Мане.
Однако «Лейпциг» рассматривает его как ключевого игрока и свой самый ценный актив, сигнализирует о ценнике в районе 100 миллионов евро и надеется заключить с Диоманде новый контракт, поэтому «Ливерпулю» предстоит решить, идти ли на настолько рискованный шаг ради игрока с высочайшим потолком роста, но при этом всего с одним сезоном на таком уровне.
Уровень 2. Вингеры АПЛ
Янкуба Минте из «Брайтона» — самый очевидный вариант внутри лиги с потенциалом роста, уже адаптированный к требованиями английского футбола и, что немаловажно, самого Слота: он забил 10 голов и отдал 5 голевых в сезоне, который провел в аренде в «Фейеноорде» под руководством нынешнего главного тренера «Ливерпуля». Там он играл как раз «роль Салаха» — левша на правом фланге атаки, смещающийся под удар в середину.
Его показатели в Премьер-лиге за «Брайтон» (2+4 в этом сезоне, 6+4 в прошлом) достаточно скромны, но он лидирует среди игроков до 21 года по общему количеству голевых действий за последние два года, интенсивно прессингует и является одним из лучших игроков лиги по продвижению мяча на дриблинге. Интерес к нему вполне возможен и в том случае, если настоящего преемника Салаха в нем пока не видят — все же клубу нужны два игрока в атаку.
Энтони Гордон был бы более проверенным вариантом, который может закрыть позицию и на левом фланге, и в центре атаки. Англичанин был близок к переходу в «Ливерпуль» летом 2024 года, но сделка тогда сорвалась, и Гордон подписал новый контракт с «Ньюкаслом». Приближенные к «сорокам» журналисты тогда писали, что Энтони сообщил близким друзьям: это был бы трансфер мечты для него. Гордон воспитывался в академии «Ливерпуля» до отчисления из нее и перехода в стан «Эвертона».
17 голов во всех турнирах в этом сезоне показывают степень голевой угрозы, которую несет в себе нынешняя версия Гордона, а по работоспособности и прессингу он один из лучших вариантов во всей Европе благодаря выучке от Эдди Хау. Тем не менее его позиция и профиль делают его скорее запоздалым наследником Луиса Диаса, чем реальной заменой Салаху. Также нужно учитывать, что сделка с «Ньюкаслом» наверняка была бы проблематичной с учетом прошлогодней саги вокруг Исака.
Райан из «Борнмута» — один из самых рискованных вариантов в этом списке, на его счету только полсезона в Англии после переезда из Бразилии в нынешнем январе. Впрочем, за эти несколько месяцев он показал, что физически готов к Англии на сто процентов, забил несколько потрясающих голов и проявил себя как на правом фланге атаки, так и на позиции центрфорварда. В его контракте прописаны неназванные «существенные отступные», и это однозначно вариант из разряда «высокий риск — высокий потенциал». Пойдет ли клуб на такое? Почти наверняка нет, но было бы интересно.
Уровень 3. Европейские вингеры и джокеры
Базумана Туре из «Хоффенхайма» — вингер, который не может не быть интересен любому европейскому топ-клубу, а особенно «Ливерпулю» с его нуждой в вингерах: 20 лет, молниеносная скорость, 11 голевых передач в Бундеслиге, готовность играть на обоих флангах атаки.
Его главные навыки — опасность в контратаках и прямолинейность с нацеленностью на последний пас. «Ливерпуль», по сообщениям СМИ, внимательно следит за его прогрессом как за более дешевой альтернативой Диоманде или возможным вторым вингером в дополнение к нему. Ему пока не хватает голевого потенциала Яна, но он тоже очень хорош в ситуациях 1 в 1 и добавил бы «вертикальную угрозу» — нынешнему «Ливерпулю» сильно не хватает навыка мгновенно разжиматься в контратаку как пружина, как это делали лучшие образцы команды Клоппа.
Брэдли Барколя может покинуть «ПСЖ», если так и не договорится с клубом о продлении контракта, и у «Ливерпуля», по сообщениям СМИ, даже была возможность подписать его прошлым летом. Он остается двуногим, сильным в дриблинге крайним нападающим, который лучше всего проявляет себя на левом фланге и к 23 годам уже имеет более 200 матчей за основную команду.
Если клуб не зациклен на том, чтобы приобретать игрока, особенно удачно раскрывающегося именно справа, Барколя с учетом его имени, статуса в европейском футболе, возраста и высокой потенциальной стоимости вполне мог бы быть тем звездным новичком, которого публике презентуют как наследника Салаха.
Франсишку Консейсау из «Ювентуса» — один из самых опасных в Европе дриблеров в ситуациях один на один, который привнес бы в «Ливерпуль» иной стиль игры на правом фланге: он скорее плеймейкер, чем завершитель атак, и зарекомендовал себя в Италии как игрок, способный надежно продвинуть мяч в последнюю треть поля. Его результативность при этом остается скромной: идентичные 3+4 в этом и прошлом сезоне Серии А.
Любая возможная сделка, вероятно, будет осложнена нежеланием «Юве» продавать 23-летнего игрока, но, если «Ливерпуль» хочет заполучить техничного игрока, который сможет взаимодействовать с Вирцем и создавать перегрузку в центральных зонах, а не просто заменить результативность Салаха, Консейсау был бы разумным выбором в качестве одного из двух новых вингеров.
Малик Фофана из «Лиона», Магнес Аклиуш из «Монако» и Морган Роджерс из «Астон Виллы» предлагают различные сочетания молодости, угрозы в дриблинге и позиционной гибкости — и при этом сильно отличаются по ценнику: от 30−40 миллионов фунтов за Фофана до 100 миллионов за Роджерса. Классическими вингерами их при этом назвать сложно, поэтому упомянем их как игроков, которые мелькают в медиа как возможные варианты для «Ливерпуля», но пока не выглядят действительно реальными опциями из-за своего профиля.
Реалистичный план на лето
Если бы «Ливерпуль» мог выбирать из всех вариантов, представленных на рынке, думать не пришлось бы ни секунды — Майкл Олисе в таком сценарии сменил бы одну красную футболку на другую в первый же день трансферного окна.
В реальности же Олисе наверняка не будет доступен, поэтому кажется, что «Ливерпулю» имеет смысл активно работать над подписанием Диоманде в качестве звездного дорогостоящего новичка, а затем, исходя из своих финансовых возможностей, постараться добавить к нему еще одного вингера из вышеперечисленных. Минте, Гордон, Туре, Барколя — каждый из них добавит составу глубины, обеспечит тренеру возможность для тактического разнообразия и конкуренцию на всех позициях в атаке.
Антон Чистяков