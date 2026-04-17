«Челси» продлил контракт с одним из самых дорогих футболистов клуба

Новый контракт с Кайседо рассчитан до 2033 года. По версии Transfermarkt он и полузащитник клуба Коул Палмер являются самыми дорогими футболистами клуба — €110 млн.

Источник: Getty Images

«Челси» продлил контракт с эквадорским полузащитником Мойсесом Кайседо, сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с футболистом рассчитано до 2033 года.

«Я хочу выиграть больше трофеев с “Челси” и отдать все силы этому клубу и болельщикам. Моя мечта — стать легендой “Челси”, и я буду изо всех сил стараться, чтобы воплотить ее в жизнь», — сказал Кайседо.

24-летний эквадорец выступает за английский клуб с 2023 года. Сообщалось, что «Челси» купил футболиста за более чем €133 млн, что стало рекордом для Английской премьер-лиги (АПЛ).

По оценке портала Transfermarkt Кайседо и полузащитник клуба Коул Палмер являются самыми дорогими футболистами клуба. И стоимость оценивается в €110 млн.

На счету Кайседо в текущем сезоне пять голов и одна результативная передача в 42 матчах за «Челси» во всех турнирах. С клубом он выиграл Лигу конференций и клубного чемпионата мира.

Футболист также является игроком сборной Эквадора. В 60 играх за национальную команду он забил три гола.

«Челси» с 48 очками идет на шестом месте турнирной таблицы АПЛ.

