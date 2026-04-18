«Наполи» уступил «Лацио» в матче чемпионата Италии

Встреча, которая прошла в Неаполе, завершилась победой римлян со счетом 2:0. Мячи забили Маттео Канчельери (6-я минута) и Тома Башич (57). На 31-й минуте полузащитник «Лацио» Маттиа Дзакканьи не реализовал пенальти.
«Наполи» с 66 очками занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Отставание действующих чемпионов Италии от миланского «Интера» выросло до 12 очков за пять туров до завершения сезона. «Лацио», набрав 47 баллов, поднялся на девятую строчку.
В 34-м туре «Наполи» примет «Кремонезе» 24 апреля, а «Лацио» дома сыграет с «Удинезе» 27 апреля.
В другом матче «Парма» на выезде выиграла у «Удинезе» со счетом 1:0. Свой дебютный мяч в Серии А забил французский нападающий Неста Эльфеж.
Антонио Конте
Маурицио Сарри
Маттео Канчельери
(Кеннет Тэйлор)
6′
Тома Башич
(Маттео Канчельери)
57′
Маттиа Дзакканьи
31′
32
Ваня Милинкович-Савич
31
Сэм Бекема
17
Матиас Оливера
4
Алессандро Буонджорно
19
Расмус Хейлунн
8
Скотт Мактоминай
21
Маттео Политано
72′
30
Паскуале Маццокки
37
Леонардо Спинаццола
63′
3
Мигель Гутьеррес
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
46′
20
Эльиф Эльмас
68
Станислав Лоботка
29′
63′
23
Джоване
11
Кевин Де Брейне
46′
27
Алиссон Сантос
40
Эдоардо Мотта
17
Нуну Тавареш
24
Кеннет Тэйлор
60′
14
Тиджани Нослин
22
Маттео Канчельери
13
Алессио Романьоли
29
Мануэль Лаццари
82′
23
Эльсеид Хюсай
26
Тома Башич
71′
7
Фисайо Деле-Баширу
32
Данило Катальди
33′
61′
4
Патрисио Габаррон
10
Маттиа Дзакканьи
61′
25
Оливер Провстгор
34
Марио Хила
61′
19
Булай Диа
90+1′
Главный судья
Лука Дзуфферли
(Италия)
